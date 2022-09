Come guardare in streaming Napoli - Liverpool dall'estero con telecronaca in italiano

Il grande giorno del debutto europeo stagionale del Napoli è arrivato, con un avversario più che temibile come i vicecampioni d’Europa del Liverpool.

Dopo il pareggio a reti inviolate nel derby con l’Everton, la squadra di Jurgen Klopp si appresta ad affrontare i partenopei, che vogliono confermare il loro periodo di forma dopo l’ottimo inizio di campionato.

Così come tutte le altre partite di Champions League, anche questo avvincente match sarà trasmesso da Amazon Prime Video. Per chi ha un regolare abbonamento con tale servizio però, potrebbero sorgere problemi se si trova attualmente all’estero.

Che si tratti di vacanza o di viaggio di lavoro infatti, potrebbe non essere possibile seguire l’atteso evento. Per poter fruire dei contenuti di Prime Video in italiano infatti, è necessario avere un IP del nostro paese.

Grazie a una VPN però, è possibile aggirare questo problema per potersi godere tutte le emozioni di Napoli-Liverpool con una telecronaca nella nostra lingua.

Napoli – Liverpool: con un abbonamento Amazon Prime Video e una VPN è possibile seguirla anche dall’estero

Perché scegliere proprio NordVPN? Questo provider offre un servizio ideale per seguire streaming audiovisivi.

Si tratta di una VPN con infrastrutture di prim’ordine, che può contare più di 5.500 server sparsi il 59 paesi. Ciò significa linee sempre libere, prive di sovraccarichi e capace di gestire al meglio qualunque tipo di streaming o di attività ad alto consumo di banda.

La possibilità di utilizzare fino a 6 dispositivi di svariate piattaforme come:

Windows

macOS

Android

iOS

Linux

Android TV

oltre ad apposite estensioni per i più comuni browser in circolazione, permette di utilizzare NordVPN pressoché ovunque. Il tutto è disponibile con una comoda garanzia a 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

E i prezzi? Grazie all’attuale promozione e al relativo sconto del 55%, è possibile ottenere tutta la comodità di NordVPN per appena 3,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.