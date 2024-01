Come guardare in streaming la quinta puntata MasterChef Italia dall'estero

Domani andrà in onda la quinta puntata dello show cooking più amato in Italia. Stiamo parlando di MasterChef Italia, format televisivo su Sky arrivato alla sua tredicesima edizione. Ogni episodio viene trasmesso anche in streaming su NOW TV. Una soluzione molto interessante. Da una parte perché puoi installare la sua app e guardare i tuoi contenuti dove vuoi. Dall’altra perché è super economico. Attiva PASS ENTERTAINMENT da soli 6,99 euro al mese!

Hai così accesso a tantissimi contenuti interessanti e molto acclamati. Goditi le migliori serie TV italiane e internazionali, molte firmate HBO e in contemporanea con gli Stati Uniti. A questo aggiungi gli show di cui tutti parlano. In più hai anche accesso a tantissimi documentari e programmi per tutta la famiglia, compresi bambini e ragazzi. Ovviamente non mancano le notizie da tutto il mondo in tempo reale. Insomma, ti porti Sky TV in streaming ovunque tu sia oltre che sul tuo televisore.

MasterChef Italia: come guardare la quinta puntata dall’estero

Il vantaggio di avere NOW TV è che puoi installare la sua app con tutti i suoi contenuti su qualsiasi dispositivo mobile come tablet o smartphone. Questo ti permette di vedere in streaming una ricca programmazione. Ma come puoi guardare la quinta puntata di MasterChef Italia se ti trovi all’estero? Infatti, tutti sappiamo che i blocchi regionali impediscono l’accesso a questi tipi di abbonamento fuori dall’Unione Europea.

L’unica soluzione in grado di aggirare queste restrizioni e quindi garantirti una fruizione senza limiti del tuo abbonamento a NOW TV è NordVPN, oggi in forte sconto. Questa VPN è capace di garantirti una connessione dati senza limiti né censure. Infatti, avendo oltre 5900 server in 60 Paesi di tutto il mondo, ti permette di cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi. Ti basterà selezionare un server italiano per accedere ai contenuti di NOW TV dall’estero come se fossi in Italia.

