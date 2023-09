Come guardare tutti gli episodi di Welcome to Wrexham in streaming

Welcome to Wrexham è un interessante documentario che racconta che raccolta le vicissitudini degli attori hollywoodiani Ryan Reynolds e Rob McElhenney dopo l’acquisizione del Wrexham AFC, una delle squadre di calcio più antiche al mondo. La squadra gallese milita nella quinta divisione del calcio inglese, ben al di sotto della Premier League.

Il documentario racconta, quindi, la storia dell’acquisizione e il tentativo di rilancio del club, tra mille complicazioni, come il COVID-19. Dopo la prima stagione, composta da 18 episodi, è in fase di rilascio anche una seconda stagione del documentario che ha raccolto giudizi positivi da pubblico e critica.

Welcome to Wrexham è disponibile in streaming: tutti gli episodi del documentario sono disponibili su Disney+, come parte del catalogo accessibile agli utenti tramite l’abbonamento mensile, ora proposto al costo di 1,99 euro al mese per un breve periodo di tempo. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Welcome to Wrexham: come guardare gli episodi su Disney+

È il momento giusto per guardare Welcome to Wrexham su Disney+. La piattaforma di streaming di Disney+, infatti, disponibile al costo di 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. La promozione, senza vincoli di alcun tipo, è attivabile direttamente online fino al prossimo 20 di settembre.

C’è, quindi, poco tempo per poter attivare l’offerta. La promozione consente l‘accesso completo e illimitato a tutto il catalogo di Disney+, senza pubblicità e senza vincoli di alcun tipo. Basta, quindi, attivare l’abbonamento per poter guardare Welcome to Wrexham e altri contenuti in streaming.

Da sottolineare, inoltre, che l’offerta è valida anche per chi in passato ha attivato un abbonamento con la piattaforma di streaming, per poi disattivarlo in un momento successivo. Come detto in precedenza, in ogni caso, il tempo per attivare la promozione è davvero poco.

Lo sconto sarà accessibile solo fino al 20 settembre.

