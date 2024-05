Come guardare Venezia-Palermo in diretta streaming dall'estero

Grandi emozioni domani grazie alla finale dei Play Off della Serie B. A sfidarsi sul campo di calcio sono due squadre che vogliono aggiudicarsi la promozione in Serie A. Chi vincerà? Guarda Venezia-Palermo in diretta streaming anche dall’estero grazie a NordVPN. Cosa stai aspettando? Oggi è in offerta speciale al 73% di sconto con 2 regali inclusi. Primo, con l’abbonamento di 2 anni hai 3 mesi extra gratis. Secondo, ottieni una Global Gift Card con valore fino a 50€ in base all’abbonamento scelto.

Questa VPN è perfetta perché dispone di un parco di oltre 6100 server di sua proprietà che aggiorna regolarmente per essere sempre efficaci nell’aggirare i blocchi regionali. Questi ultimi sono delle georestrizioni imposte dalle piattaforme di streaming che impediscono l’accesso agli utenti che si trovano fuori dall’Italia. In questo caso, NordVPN ti permette di cambiare posizione virtuale selezionando un Server Italiano e così superare qualsiasi censura e limite imposti.

Venezia-Palermo: come vedere i Play Off di serie B in streaming dall’estero

Domani alle ore 20:30 si gioca il futuro in Serie A di due squadre agguerrite. Stiamo parlando del match Venezia-Palermo, molto atteso e che siamo certi darà spettacolo. Il Venezia di Paolo Vanoli continuerà il suo trend ascendente dopo la vittoria fuori casa contro il Palermo? Se sei in viaggio puoi guardarla in diretta streaming con NordVPN. Approfitta subito di un vantaggio. Oggi è in offerta speciale al 73% di sconto con 2 regali inclusi.

Ovviamente devi avere un abbonamento attivo con la piattaforma di streaming che ha l’esclusiva per la trasmissione in diretta della partita. Ti consigliamo NOW PASS SPORT, oggi a un prezzo speciale. Puoi scegliere la promozione più adatta a te. Si tratta di un ottimo servizio che ti dà accesso a tutto lo sport di Sky in live streaming.

Inclusi nel bundle trovi tutte le partite delle Coppe Europee UEFA, la Serie A, tutta la Serie B con Venezia-Palermo in diretta domani alle 20:30, e la Serie C NOW. Ma non è tutto. Infatti, puoi seguire in esclusiva tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Inoltre hai accesso a tutti i tornei ATP Tour, WTA Tour, Wimbledon e Roland Garros, la NBA e il grande basket.