Come i fiori sulla sabbia è disponibile: dove guardare la serie in streaming

È disponibile da questa settimana Come i fiori sulla sabbia (in inglese Like Flowers in Sand), una delle novità più interessanti del settore delle serie TV di questo mese di dicembre. Si tratta di una serie coreana che sta riscuotendo grande interesse tra gli appassionati. Come i fiori sulla sabbia è disponibile in streaming su Netflix dove sono già disponibili i primi due episodi dei 12 episodi che comporranno la prima stagione.

Ogni episodio dura circa 60 minuti. Si tratta di una novità più particolari di questo periodo natalizio per la piattaforma. Tutti gli utenti Netflix possono, quindi, dare un’occasione a questa nuova serie che, dalla Corea del Sud, punta a ritagliarsi il suo spazio anche in Italia. Le premesse per un progetto interessante ci sono tutte.

Ricordiamo che, fino al 27 dicembre, è possibile accedere a Netflix a prezzo scontato grazie alla nuova offerta Sky.

Come guardare Come i fiori sulla sabbia su Netflix

Il trailer di Come i fiori sulla sabbia

Ecco il trailer della nuova serie TV ora disponibile su Netflix:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.