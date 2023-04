Come il cashback, ma pianti alberi: partecipa al "Freshback" di Flowe

È come il cashback ma, anziché ricevere indietro soldi, pianti degli alberi. Si chiama “Freshback” ed è l’iniziativa lanciata da Flowe, un conto a zero costi che ha fatto della sostenibilità il suo baluardo. Come funziona? Tu apri un conto e richiedi gratuitamente la Flowe Card in legno, acquisti ed effettui le tue spese quotidiane e Flowe pianta un albero per conto tuo ogni cento pagamenti effettuati, con l’obiettivo di compensare l’impatto ambientale delle tue spese.

Come funziona Freshback, nel dettaglio

Vuoi fare la differenza e diventare parte della soluzione per proteggere l’ambiente? Con Flowe diventa una scelta facile e conveniente. Non c’è niente di più soddisfacente che contribuire a un futuro più verde e grazie all’iniziativa “Freshback”, puoi farlo senza spendere un centesimo in più.

Fino al 30 giugno 2023, ogni 100 pagamenti effettuati con la tua Flowe Card potrai contribuire alla piantumazione di un albero in Guatemala. Questo non solo aiuterà il processo di riforestazione, ma sosterrà anche le famiglie guatemalteche in difficoltà, diventando per loro fonte di sostentamento economico e alimentare.

L’obiettivo di Flowe è quello di creare una foresta sempre più grande, attraverso il contributo dei suoi utenti. Finora sono già stati piantati ben 100 mila alberi: un numero destinato a crescere ancor più nei prossimi mesi.

Fino a giugno hai l’opportunità di richiedere gratuitamente la Flowe Card, fondamentale per partecipare all’iniziativa Freshback. Si tratta di una carta di debito circuito Mastercard completamente fatta di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Per ogni nuovo utente che la richiede e apre il proprio conto, Flowe pianta in suo onore un albero in Guatemala, la cui crescita potrà essere seguita direttamente dall’app grazie a un QR Code.

Come richiedere la Flowe Card gratuita

Flowe è molto più di un semplice conto bancario: coniugando tecnologia all’avanguardia con una filosofia sostenibile, è la scelta giusta per coloro che vogliono avere il controllo totale delle proprie finanze e contribuire a un futuro più verde per il nostro Pianeta.

Grazie all’applicazione per Android e iOS, potrai gestire in autonomia la tua carta e delle tue spese. Puoi bloccarla o sbloccarla con un semplice tocco, controllare le tue spese, condividerle con i tuoi amici e pianificare il tuo budget. Inoltre, puoi impostare un piano di risparmio per raggiungere tutti i tuoi obiettivi finanziari. Grazie alla partnership con Doconomy, puoi anche calcolare la CO2 prodotta dai tuoi acquisti e compensarla successivamente, ad esempio piantando alberi.

Flowe mettere a disposizione tre piani: “Fan” è la soluzione gratuita pensata per le attività base di tutti i giorni, “Flex” è il conto smart adatto a tutti (2,50 euro al mese), mentre “Friend” – a 10 euro al mese – ti offre l’accesso a tutte le funzionalità esclusive di Flowe. Per richiedere la tua Flowe Card gratuitamente e ricevere il tuo primo albero in Guatemala dovrai:

Aprire un conto Flowe entro il 30 giugno

In fase di registrazione, inserire il codice “FLOWECARD”

Passare al piano “Flex” e provarlo gratis per tre mesi

Richiedere gratis la carta in legno

Pronto a fare la tua parte per il futuro del Pianeta, semplicemente acquistando?

