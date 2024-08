Scegli Hype e rateizza i tuoi acquisti con Credit Boost

Hype è la soluzione carta conto intelligente per la gestione dei tuoi risparmi: rateizza i tuoi acquisti con Credit Boost. Questa incredibile funzionalità, inclusa nel tuo conto, ti permette di ottenere fino a 2000€ all’istante come riserva di denaro sempre a disposizione o per rateizzare un acquisto effettuato negli ultimi 3 mesi. Apri subito il tuo conto, se ancora non lo hai fatto.

Grazie a questa carta conto tutto è più semplice e vantaggioso. Fai tutto tramite app sul tuo smartphone, attraverso un ecosistema particolarmente intuitivo. Scegliendo Hype ottieni fino a 25€ di bonus utilizzando il codice promozione CIAOHYPER al momento dell’iscrizione. Un ottimo bonus di ingresso per te! Ecco cosa hai incluso:

conto e carta con IBAN , subito disponibile in app;

, subito disponibile in app; ricariche e prelievi senza commissioni in tutto il mondo;

in tutto il mondo; spese sempre sotto controllo grazie all’app che ti permette di consultare i movimenti , impostare obiettivi di risparmio e scambi di denaro in tempo reale;

, impostare di risparmio e di denaro in tempo reale; registrazione online in 5 minuti, senza documenti cartacei.

Ottieni Hype e rateizza i tuoi acquisti

Con Hype scegli una carta conto intelligente: rateizza ora i tuoi acquisti grazie a Credit Boost. Apri subito il tuo conto, se ancora non lo hai fatto. Puoi richiedere fino a 2000€ all’istante per avere un cuscinetto di denaro a tua disposizione, una riserva sempre pronta per le emergenze. Oppure puoi sfruttare questa funzionalità per pagare i tuoi acquisti a rate, senza fatica. Ecco come richiedere Credit Boost:

entra nella sezione “Credito“; seleziona la voce “Credit Boost“; verifica di avere tutti i requisiti necessari per attivare il servizio; seleziona “Prosegui su Sella Personal Credit” e inizia con la richiesta.

Successivamente, una volta confermati i dati forniti durante la registrazione su Hype, riceverai una mail di conferma della ricezione dei dati e nel giro di qualche ora l’esito finale: se positivo rateizza i tuoi acquisti! Per ottenere il tuo primo finanziamento devi entrare in “Credito” e selezionare la voce “Credit Boost”, poi “Utilizza Credit Boost“. Imposta i dettagli del tuo credito e avrai subito il costo della rata mensile. Completa facendo tap su “Richiedi adesso”.

Per pagare a rate con Credit Boost devi selezionare un acquisto effettuato negli ultimi 3 mesi. Lo trovi all’interno della tua lista movimenti. Se disponibile, fai tap su “Rateizza con Credit Boost“. Se approvato, riceverai indietro l’intero importo dell’ordine per essere restituito in comode rate scelte da te.