Con Mediolanum puoi avere in regalo un prodotto Apple: ecco come

Il conto online di Mediolanum, SelfyConto, è attualmente a canone zero per il primo anno e per gli Under 30 fino al compimento dei 30 anni. Anche i prelievi e i bonifici sono privi di spese. La vera novità è la possibilità di avere in regalo un prodotto Apple. Oggi parleremo proprio di questa incredibile offerta e di come funziona.

In regalo un prodotto Apple con il conto SelfyConto

La promozione è semplice: devi invitare i tuoi amici ad aprire il conto Mediolanum SelfyConto. Più amici convincerai, maggiore sarà il valore del device che otterrai. Con due amici, avrai l’Apple Watch SE 2, con quattro amici l’iPad 10 e con sei amici l’ambitissimo iPhone 15. La promozione, chiamata “porta un amico”, è la grande opportunità che si presenta per tutti i nuovi clienti che apriranno il conto. Il tempo, però, stringe, perché scade il 30 agosto.

SelfyConto è conveniente anche per altri motivi. Il servizio bancario è completo e senza spese nascoste, così come la carta di debito, che include prelievi e bonifici anch’essi gratuiti. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere la carta di credito “Mediolanum Credit Card” con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro. A questo punto ti starai chiedendo come aprire il conto. È semplice: basta andare sul sito di Mediolanum e seguire la procedura guidata. Se hai lo SPID, tutto diventa ancora più veloce.

Insomma, il conto SelfyConto non è solo la scelta più intelligente da fare oggi, ma anche conveniente sotto diversi aspetti, oltre al fatto che puoi avere in regalo un prodotto Apple. Se sei un appassionato di tecnologia e cerchi un modo per risparmiare, questa è una promo da non perdere.