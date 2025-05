L'accordo USA-UK riporta il prezzo di Bitcoin sopra i 100000 dollari

Con un incremento di poco superiore al 4% registrato nel corso delle ultime 24 ore, il prezzo di Bitcoin è tornato a superare la soglia dei 100.000 dollari. Non accadeva dal mese di febbraio. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo è fermo a poco meno di 103.000 dollari.

L’accordo USA-UK riporta Bitcoin a 100.000 dollari

Cosa ha innescato la crescita della criptovaluta? Ha sicuramente influito il post su Truth di Donald Trump che anticipa l’annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Questo non fa altro che dimostrare come l’asset, nonostante costituisca il rappresentante più noto e importante della finanza decentralizzata, sia fortemente influenzato dagli eventi che caratterizzano i mercati tradizionali. Il grafico qui sotto (fonte CoinDesk) mostra l’andamento negli ultimi mesi.

Le mosse del neopresidente USA hanno avuto un impatto diretto su Bitcoin fin da prima della sua elezione, durante la campagna elettorale, quando si è autodefinito Crypto President, infondendo nell’intero settore e nei suoi investitori un entusiasmo gonfiato fino al suo ritorno alla Casa Bianca. Da lì in poi c’è stata un’inversione di tendenza, complice la totale assenza di qualsiasi riferimento alle monete virtuali nel tanto discusso discorso di insediamento.

Come sempre, invitiamo a considerare con estrema cautela ogni previsione legata al futuro di una criptovaluta. Spesso, fluttuazioni del prezzo anche improvvise, sono innescate dalla volontà di chi, vedendo il prezzo crescere in modo importante, decide di vendere l’asset per realizzare una plusvalenza, un guadagno, finché è in tempo, innescando inevitabilmente una flessione.

Trump, durante un suo intervento da Washington, ha consigliato agli americani di comprare azioni, con una dichiarazione in pieno stile MAGA (che riportiamo di seguito in forma tradotta). Non siamo certi che questo rientri tra i computi di un presidente.