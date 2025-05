Scopri Bunq Core: il tuo nuovo conto corrente per l'uso quotidiano

Ti presentiamo Bunq Core, il nuovo conto corrente online pensato principalmente per l’uso quotidiano che puoi gestire interamente da smartphone e che non ti costringe a recarti in filiale. Aprirlo è semplicissimo: scarichi l’app, ti registri e sei pronto a partire, anche senza codice fiscale.

Bunq Core offre tante caratteristiche interessanti, a cominciare dall’interesse fino al 2,51% sugli euro, pagato settimanalmente, che farà fruttare i tuoi risparmi senza che tu debba fare niente. Oltre a questo, però, è principalmente pensato per semplificare la gestione dei tuoi soldi: avrai fino 5 conti con IBAN separati, perfetti per organizzare il tuo budget come vuoi: uno per le spese quotidiane, uno per i risparmi, uno per i progetti futuri e così via.

Con la carta Bunq Core, inoltre, potrai avere una carta virtuale e una fisica, ideali per pagamenti online e in negozio. Si ricarica al volo ed è subito pronta per fare acquisti, anche se viaggi all’estero: il servizio ZeroFX ti garantisce infatti il miglior tasso di cambio quando la userai fuori dall’Eurozona.

Per non farsi mancare niente, il conto Bunq Core è anche condivisibile con i membri della tua famiglia per avere una gestione trasparente e sicura delle spese, sfruttando funzioni come AutoAccept con cui approvare automaticamente i pagamenti dai contatti fidati oppure programmare dei pagamenti per avere tutto sotto controllo.

Infine, avrai la possibilità di acquistare e vendere criptovalute direttamente dall’app, senza dover passare da altre piattaforme, con una sicurezza e un supporto di primo livello. I tuoi fondi sono protetti fino a 100.000 euro dal Sistema di Garanzia dei Depositi Olandese e l’assistenza clienti è sempre disponibile, 24/7.

Con Bunq Core puoi scoprire quanto è facile gestire il tuo denaro in modo intelligente: scaricalo adesso.