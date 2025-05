Conto deposito con zero vincoli: con Klarna il rendimento è ottimo

Con un Conto Deposito non vincolato è possibile sfruttare un tasso di interesse vantaggioso sulla propria liquidità che resterà sempre disponibile e potrà essere spostata sul conto corrente o utilizzata per un nuovo investimento, in qualsiasi momento.

La soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto di questo tipo arriva da Klarna. L’istituto svedese, ben noto per il suo sistema di pagamento in 3 rate, mette a disposizione dei suoi utenti anche il Conto deposito flessibile.

Si tratta di una soluzione non vincolata che garantisce interessi al 2,3% sulla liquidità. Per accedere alla promozione basta seguire una veloce procedura online, tramite il , raggiungibile dal box qui di sotto.

Perché scegliere il conto Klarna

Con Conto deposito flessibile di Klarna c’è la possibilità di sfruttare interessi del 2,3% sulla liquidità non vincolata (si tratta del tasso lordo annuo). Il conto in questione prevede un calcolo giornaliero degli interessi che saranno poi accreditati mensilmente al risparmiatore.

Come sottolineato in precedenza, la liquidità non è vincolata e, di conseguenza, è sempre disponibile. In qualsiasi momento è possibile trasferire tutta o parte della liquidità presente sul conto Klarna al proprio conto corrente e utilizzarla per nuove forme di investimento o per spese di qualsiasi tipo.

Si tratta di un doppio vantaggio: Klarna offre un buon tasso di interesse senza la necessità di bloccare il denaro. Da notare, inoltre, che i fondi depositati sono garantiti fino a 1.050.000 corone svedesi, pari a circa 100.000 euro. In questo modo è possibile sfruttare il conto con maggiore tranquillità.

Il conto può essere poi gestito direttamente online, sfruttando i canali digitali messi a disposizione da Klarna. Per approfondire tutte le caratteristiche del conto e per richiederne l’apertura basta seguire il link qui di sotto.