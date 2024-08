Ricevi un prodotto Apple grazie a Mediolanum

Chi non vorrebbe avere tra le mani un prodotto Apple? Siamo consapevoli che costano non poco, ma adesso, con l’iniziativa lanciata da Mediolanum con il conto SelfyConto, potresti averne uno in regalo. Tutto quello che devi fare è invitare un certo numero di amici ad aprire il conto.

Socializzi tanto? Perfetto. Inizia a contattare amici di vecchia data, cugini lontani o compagni di scuola che hai smesso di frequentare dopo la maturità. Insomma, rispolvera le vecchie amicizie per ottenere un premio di alto livello tecnologico. Hai tempo fino al 30 agosto, tra due giorni esatti, quindi muoviti subito.

Prodotto Apple con SelfyConto: ecco come averlo

La procedura è piuttosto semplice: apri il conto SelfyConto e inizia a far girare la voce. Se riesci a convincere due amici, riceverai in regalo l’Apple Watch SE. Con quattro amici, ecco l’iPad di decima generazione. Se arrivi fino a sei amici, avrai in omaggio addirittura che l’iPhone 15. Un piccolo dettaglio, però, c’è: i tuoi amici dovranno accreditare il proprio stipendio sul conto o spendere almeno 500 euro al mese per tre dei primi quattro mesi.

Niente truffe, perché parliamo di Banca Mediolanum, tra le più affidabili in Italia. SelfyConto, poi, è un conto vantaggio perché è senza canone per il primo anno e per gli under 30 fino a 30 anni. Non mancano i prelievi gratuiti nell’Eurozona, la carta di debito gratuita per il primo anno e vari servizi bancari senza commissioni, come addebiti delle utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici SEPA online.

Puoi anche richiedere la Mediolanum Credit Card, disponibile sia in versione Visa che MasterCard, e la Mediolanum Prepaid Card, ottima per gli acquisti online. Cosa aspetti? Il 30 agosto è ormai arrivato: hai soltanto due giorni di tempo per ottenere un prodotto Apple.