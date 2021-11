Come imparare a programmare da zero (con certificato)

La programmazione, per chi non ne è avvezzo, potrebbe sembrare uno scoglio insormontabile nella fase di realizzazione di un progetto, costringendoci così a rivolgerci a professionisti del settore. Se HTML, CSS, Javascript o MySQL ti sembrano termini alieni, non lasciarti spaventare: si tratta in realtà di alcuni fra i più diffusi linguaggi di programmazione, le fondamenta dell'intero web. Sembra incredibile, ma quello che per noi è un semplice mondo virtuale a cui accedere quando e come vogliamo, è in realtà composto da serie di numeri, stringhe e parole. Ma non solo: esistono anche i server, i database e i backend, i CMS e tantissimi altri pilastri che potrebbero mandare in confusione i meno esperti in materia. Eppure vuoi davvero realizzare quel progetto. Come fare? La risposta è semplice: imparare “l'arte” della programmazione.

Per avventurarti in quella che all'occhio inesperto può sembrare una giungla inesplorata, però, avrai bisogno di una guida che ti spieghi le nozioni base e ti segua passo dopo passo fino a diventare un professionista e dare vita a tutti i tuoi progetti più reconditi. Questa guida si chiama Udemy e si traduce in un corso completo di programmazione da zero, articolato in ben 518 lezioni dalla durata complessiva di quasi 60 ore. Grazie alle promozioni del Black Friday potrai acquistare il mega-corso ad un prezzo davvero esclusivo: soltanto 9,99 euro invece di 89,99, risparmiando ben 80 euro rispetto al prezzo di listino originale. Il corso vale tutta la spesa e al termine delle lezioni potrai anche ottenere un certificato di partecipazione.

Quasi 60 ore di lezioni per imparare a programmare

Realizzato dai professionisti Alberto Olla, Alessandro Carcangiu e Valerio Molinari, il corso si rivolge a più necessità. Parliamo di figure che vogliono intraprendere una carriera da sviluppatore o programmatore, chi vi lavora a stretto contatto oppure coloro che hanno in mente un progetto ma non sanno da che parte iniziare per realizzarlo. Qualunque sia la tua motivazione, il corso tocca tutti i temi più importanti del mondo della programmazione, partendo dalle nozioni e concetti base. Imparerai anche a capire la struttura di un sito web e come fare per realizzarla, ad installare i CMS (come WordPress) e a programmare con i linguaggi più richiesti del mercato e che soddisfino al meglio le tue esigenze.

Per partecipare al corso non è necessario alcun requisito particolare, oltre ad un computer e tanta voglia di imparare e migliorare. Ciò lo rende perfetto soprattutto per i principianti, che potranno beneficiare di una guida completa in tutto e per tutto. Ricordiamo che il corso completo di programmazione proposto da Udemy è in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero 9,99 euro. Approfittando delle promozioni dedicate al Black Friday potrai così risparmiare ben 80 euro rispetto al prezzo di listino originale.