Come imparare a programmare in Python: guida completa

Sei un amante dell'informatica e del coding, ma non sai proprio da dove iniziare? Il nostro consiglio è quello di rivolgerti a insegnanti qualificati che possano guidarti passo dopo passo. Fra i tanti tutorial in rete, però, il rischio è di imbattersi in informazioni incomplete o peggio obsolete: un vero peccato in un mondo, come quello del coding, che è invece in continua evoluzione. Per questo nasce Udemy, la piattaforma dedicata a studenti, principianti oppure esperti che vogliono apprendere (o migliorare) nuove competenze. Fra i corsi in offerta ne abbiamo trovato uno che potrebbe fare al caso tuo: “Python 3.10 Guida Completa: da Principiante a Esperto” è stato messo a punto da Alessandro Bemporad, software engineer con oltre 30 anni di esperienza. Il corso è in sconto a soli 12,99 euro, con un risparmio dell'86% rispetto al prezzo originale.

Diventa un “guru” di Python: la guida completa

Il corso conta ben 139 lezioni, dalla durata complessiva d 12 ore e 54 minuti. I primi insegnamenti ruotano attorno all'introduzione del linguaggio, al paradigma object-oriented e all'avvio vero e proprio con l'installazione di Python ed il primo utilizzo. Il passaggio successivo si concentrerà invece sui fondamenti di questo affascinante linguaggio di programmazione. Le seguenti lezioni saranno dedicate alle strutture dati, strutture di codice, exceptions, moduli e novità introdotte nelle diverse versioni di Python. Il corso, infatti, è in continuo aggiornamento (l'ultimo update risale all'ottobre 2021), perciò non corri il rischio di imparare informazioni obsolete. Non mancheranno esercitazioni complete e quiz per verificare le nozioni apprese.

Si tratta di un corso completo adatto a tutti, soprattutto ai programmatori principianti che desiderano acquisire nuove competenze in questo campo. Requisiti? Nessuno, a parte una conoscenza base dell'utilizzo di un dispositivo Windows, Mac o Linux. Conoscere un altro linguaggio di programmazione è preferenziale ma non necessario. Le lezioni saranno ad accesso illimitato da qualsiasi dispositivo – mobile, PC e perfino smart TV, grazie all'applicazione ufficiale. Ricordiamo dunque l'offerta all'86% di sconto (solo 12,99 euro) per questa interessante guida completa all'apprendimento di Python.