Come impostare l'Eye Tracking su iPhone con iOS 18

Apple sta per introdurre una nuova funzionalità rivoluzionaria che permetterà agli utenti di controllare i propri dispositivi solo con gli occhi. L’Eye Tracking, sarà disponibile nel prossimo aggiornamento principale di iOS 18. Gli sviluppatori e i curiosi possono già sperimentarla installando la versione Developer Beta su iPhone e iPad compatibili.

Un’anteprima delle novità di iOS 18

La presentazione di iOS 18 al keynote della WWDC ha svelato un’ampia gamma di miglioramenti e nuove funzionalità. Tra queste spiccano le icone in modalità scura, la possibilità di bloccare e nascondere le app, una selezione di nuovi sfondi, la personalizzazione della torcia, la registrazione video spaziale e una rinnovata app per la gestione delle password. L’Eye Tracking si aggiunge a questo ricco elenco di novità, promettendo di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

L’Eye Tracking di Apple non richiede hardware aggiuntivo, poiché sfrutta la fotocamera Face ID già presente sui dispositivi. Tuttavia, per garantire un’esperienza ottimale, è consigliabile seguire alcune accortezze:

Posizionare il telefono su una superficie stabile a circa mezzo metro di distanza;

Assicurarsi che la fotocamera Face ID sia pulita e priva di sporco;

Verificare che l’illuminazione dell’ambiente sia adeguata;

Evitare, se possibile, di posizionare la fotocamera di fronte a fonti di luce dirette, che potrebbero interferire con il tracciamento degli occhi.

Attenzione: prima di avventurarsi nell’installazione della Beta per sviluppatori di iOS 18, è consigliabile eseguire un backup completo dei propri dati. Le versioni pre-release possono presentare bug e problemi inaspettati, che potrebbero compromettere l’integrità dei dati o il corretto funzionamento dei dispositivi Procedere con prudenza è d’obbligo, anche quando si tratta di Apple.

Come configurare l’Eye Tracking su iOS 18: un processo intuitivo

Per attivare l’Eye Tracking su iPhone con iOS 18 basta seguire questi semplici passaggi:

Aprire l’app Impostazioni dell’iPhone;

Selezionare la voce Accessibilità;

Sotto la sezione “Fisica e motoria”, toccare Eye Tracking;

Attivare l’interruttore “Eye Tracking”;

Completare il processo di calibrazione, seguendo con lo sguardo una serie di punti visualizzati sullo schermo

Una volta terminata la calibrazione, sarà possibile controllare il telefono con il solo movimento degli occhi.

Potrebbero essere necessari alcuni giorni per abituarsi a questa nuova modalità di interazione, ma chi si aspetta che funzioni come l’Apple Vision Pro, è fuori strada.

L’Eye Tracking di iPhone offre una serie di impostazioni per adattare l’esperienza alle proprie esigenze. È possibile regolare la fluidità del cursore (Smoothing) per aumentare o diminuire la sua reattività, attivare l’evidenziazione automatica degli elementi dell’interfaccia vicini al puntatore (Snap to Item), nascondere il cursore quando non viene utilizzato e impostare il tempo di permanenza dello sguardo necessario per riattivarlo.

Il Dwell Control: un alleato prezioso

Una delle caratteristiche più interessanti dell’Eye Tracking è la sua compatibilità con il Dwell Control. Questo significa che è possibile selezionare gli elementi sullo schermo semplicemente fissandoli per un certo periodo di tempo.

La barra degli strumenti del Dwell Control offre una vasta gamma di azioni, come l’accesso al Centro di controllo, l’attivazione di Siri, l’apertura del Centro notifiche, lo scorrimento verso l’alto e verso il basso, la regolazione del volume, l’acquisizione di screenshot, l’uso di gesti tattili, il blocco del dispositivo e molto altro ancora.