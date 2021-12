Come iniziare a creare ritratti perfetti su blocco da disegno

Quando ci si approccia per la prima volta al mondo del disegno, la prima cosa che viene in mente è ovviamente la categoria de ritratti. In realtà, si tratta forse di quella più complessa da affrontare, in quanto caratterizzata da micro espressioni e sentimenti che, se non espressi minuziosamente, potrebbero risultare eccessivi o troppo deboli. Tuttavia, esiste un modo per imparare a creare ritratti perfetti su blocco da disegno e si trova tra i corsi Domestika in sconto del 75% per un periodo di tempo limitato.

Ritratti su blocco da disegno: i siti delle risorse

Prima di modellare sulla base dei propri pensieri però, è necessario fare tanta pratica riproducendo dei ritratti già eseguiti. Fortunatamente, online esistono tantissimi siti che offrono migliaia di soggetti in maniera completamente gratuita. Alcuni di questi non riguardano nello specifico dei quadri, ma libri o sculture che riprendono volti dal quale prendere l'ispirazione, oppure copiare per esercizio.

Uno fra tutti è ad esempio Getty Publications, il quale offre circa 300 libri gratuiti ricchi di disegni di arte, fotografia, archeologia, architettura, conservazione e scienze umane. Per gli amanti dell'acquerello invece, non manca Watercolour World, che include oltre 100.000 dipinti di ogni genere.

Ritornando nello specifico sui volti però, da non sottovalutare è anche Artvee, il quale dispone di migliaia di opere d'arte gratuite presenti nelle biblioteche e nei musei di tutto il mondo. Anche la medicina molte volte racchiude delle forme d'arte molto vicine ai ritratti. Su Wellcome Collection sarà possibile ritrovarle tutte quante insieme e in maniera gratuita.

Cosa offre il corso di Domestika

Dopo aver trovato l'ispirazione, non resta quindi che iniziare a fare pratica seguendo il corso “Ritratto su blocco da disegno: esplora il volto umano”, disponibile ora ad un prezzo scontato del 75%. Non si tratta di un servizio in abbonamento, basteranno quindi soltanto 9,90 euro per portarsi a casa il corso completo, per sempre.

Il corso sarà suddiviso in 14 lezioni, per un totale di 2 ore e 23 minuti, con accesso a 43 risorse aggiuntive divise in 14 file, 15 esercizi sparsi tra una lezione e l'altra e anche un progetto finale per testare personalmente tutte le competenze acquisite. Il livello di partenza sarà “Principiante”, perciò chiunque potrà realmente iniziare a creare dei ritratti perfetti in poco tempo.