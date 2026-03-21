Come iniziare a usare l'AI senza sentirsi sopraffatti, la guida

L’intelligenza artificiale è ovunque. Nel telefono, nella posta elettronica, nel browser, nelle applicazioni che si usano per lavorare. Non è un’esagerazione, è quello che sta accadendo, ed è normale sentirsi sopraffatti.

Chi ha provato a usare un assistente AI, probabilmente ha avuto una di queste due reazioni. O è sembrato sorprendentemente utile, oppure completamente incomprensibile, e forse anche un po’ irritante. Chi appartiene al secondo gruppo, è in ottima compagnia…

E qui arriviamo al malinteso più diffuso. La convinzione che l’intelligenza artificiale sia qualcosa da “imparare”, come una lingua straniera o uno strumento complicato con il manuale di istruzioni. In realtà, l’unica cosa che serve è iniziare a usarla nel modo giusto. E il modo corretto è molto più semplice di quanto si pensi.

Perché sembra più difficile di quello che è

Gran parte della confusione nasce dal modo in cui l’intelligenza artificiale viene presentata. Internet è pieno di corsi che promettono di padroneggiare l’ingegneria dei prompt. Magari può essere anche utile, ma non è così che la maggior parte delle persone trae beneficio dall’intelligenza artificiale. Non tutti vogliono costruire un’applicazione o sviluppare il proprio assistente personalizzato. Molti vogliono semplicemente un aiuto per organizzare la casa, risparmiare sugli abbonamenti o capire un contratto scritto in burocratese.

5 modi per iniziare a usare l’AI oggi stesso

Il problema vero è un altro: la maggior parte delle persone tratta l’intelligenza artificiale come uno strumento da capire, invece che come un aiutante a cui parlare.

1. Partire da una domanda vera

Il primo consiglio è anche il più importante, non bisogna pensare di dover scrivere un prompt. È lì che la maggior parte delle persone si blocca, all’idea che servano parole speciali, strutture precise o formule magiche per ottenere una risposta decente.

La verità è che più si parla in modo naturale, meglio funziona. Il modo più semplice per iniziare è trattare l’intelligenza artificiale come qualcuno a cui si manderebbe un messaggio quando si ha bisogno di aiuto.

Prompt da provare: Cosa posso cucinare per cena con pollo e riso? ; oppure: Aiutami a scrivere un’email cortese per spostare una riunione. , o ancora: Spiegami questa bolletta in termini semplici.

Tutto qui. Questo è il punto di partenza, parlare con l’AI come si farebbe con una persona, non è un motore di ricerca. E se la prima risposta non è esattamente quello che si cercava, non è un buon motivo per fermarsi. È un errore che molti commettono: provano una volta, il risultato non è perfetto e concludono che lo strumento non funziona. Ma l’IA è progettata per la conversazione. Basta continuare a chiedere, chiarire, riformulare, esattamente come fareste con un essere umano.

2. Usarla per cose che già si fanno

Un altro errore che fanno in molti, è aprire un chatbot e pensare: “e adesso cosa gli chiedo?” All’improvviso diventa un’altra cosa da imparare, un’altra applicazione da capire, un altro compito in una giornata già piena.

L’approccio giusto è esattamente il contrario. Invece di chiedersi cosa può fare l’intelligenza artificiale, bisogna pensare a cosa si fa già che sembra noioso, ripetitivo o più complicato del necessario. Quello è il punto di partenza.

Ci sono momenti perfetti per usare l’AI che probabilmente esistono già nella propria routine: quando alle sette del pomeriggio si fissa il frigorifero cercando ispirazione per la cena, quando si riscrive la stessa email tre volte per trovare il tono giusto, quando si legge qualcosa di confuso, un contratto, una bolletta, una comunicazione scolastica, e non si capisce del tutto cosa significa, oppure quando si ha una lista mentale di venti cose da fare e nessuna idea di dove cominciare.

Prompt da provare: Ho queste cose in frigorifero: [elenco]. Suggerisci tre ricette veloci per la cena. ; oppure: Devo rifiutare un invito senza sembrare scortese. Aiutami a trovare le parole giuste. , o ancora: Ho dieci cose da fare oggi. Ecco la lista: [elenco]. Aiutami a metterle in ordine di priorità.

Se l’AI risolve un piccolo problema, sta già funzionando. Non serve che cambi la vita al primo tentativo…

3. Non preoccuparsi di fare le cose “nel modo giusto”

La cosa che blocca molte persone è la pressione silenziosa a “formulare il prompt corretto“, come se esistesse una formula segreta che solo gli esperti conoscono. Ma non c’è bisogno di formulare le cose perfettamente. E soprattutto, la prima risposta che si ottiene, non è pensata per essere perfetta, è un punto di partenza.

Usare l’intelligenza artificiale assomiglia molto di più a una conversazione che a una richiesta singola. Se si chiedesse aiuto a un amico e la sua risposta non fosse esattamente quella giusta, nessuno se ne andrebbe senza dire nulla. Si chiarirebbe, si spiegherebbe la stessa cosa in modo leggermente diverso. E una volta che si comincia a trattare l’AI allo stesso modo, tutto diventa più facile.

4. Scegliere uno strumento solo (almeno all’inizio)

Gli strumenti di intelligenza artificiale disponibili sono diversi, e questo, da solo, può creare un po’ di confusione. Ovunque si guardi c’è un nuovo chatbot, una funzionalità appena lanciata, un modello “migliore”, uno strumento che promette di fare tutto più velocemente.

Ma quando si è all’inizio, non vi serve provare tutto. E non serve nemmeno restare aggiornati su ogni novità. Il modo più semplice per rendere l’AI gestibile è sceglierne un solo chatbot e restare con quello per un po’. Può essere la versione gratuita di ChatGPT, di Gemini o di Claude, non importa quale strumento si scelga, ma come si usa.

Si può provare per le piccole cose quotidiane, come fare domande, riscrivere qualcosa, pianificare, organizzare. L’obiettivo è semplicemente prendere confidenza. Il resto viene dopo, con naturalezza.

5. Trattare l’AI come un collaboratore, non come un oracolo

L’intelligenza artificiale può essere molto utile, ma non è infallibile. E bisogna metterlo in conto sin dall’inizio. Può fraintendere quello che si chiede, può dare risposte che sembrano corrette ma non lo sono, a volte è troppo prolissa, altre volte semplifica eccessivamente.

Il punto è che non è pensata per sostituire il giudizio personale. Se ci si aspetta un prodotto finito, si resterà delusi.