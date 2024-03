Come installare e utilizzare Microsoft Copilot su Mac

Sebbene Microsoft non fornisca un’app nativa di Copilot per macOS, gli utenti Mac possono comunque utilizzare il popolare chatbot AI sui propri computer. A differenza di ChatGPT, Copilot consente di accedere a GPT-4 gratuitamente.

Come funziona Copilot, l’assistente AI di Microsoft

Copilot si basa sulla tecnologia GPT-4, un modello di generazione di testo basato sul deep learning, e su Bing Search, il motore di ricerca di Microsoft. Copilot utilizza questi strumenti per fornire risposte pertinenti e utili agli utenti, attingendo a una vasta gamma di fonti e dati. È in grado di comprendere e comunicare fluentemente nella lingua scelta dall’utente, tra cui l’italiano, l’inglese, il cinese, il giapponese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e altri.

Il chatbot AI di Microsoft, al pari di ChatGPT, è anche in grado di generare contenuti originali, come poesie, storie, codice, saggi, canzoni, ecc. Se richiesto, Copilot può anche aiutare l’utente a scrivere, riscrivere, migliorare o ottimizzare i propri contenuti.

Le differenze tra Copilot di Microsoft e ChatGPT di OpenAI

ChatGPT è stato sviluppato da OpenAI e si basa sulla tecnologia GPT-3.5, il predecessore di GPT-4. offre agli utenti la possibilità di conversare su vari argomenti, fornendo risposte coerenti, tuttavia ha anche dei limiti. Ad esempio, ChatGPT non ha accesso a Bing Search, quindi non può fornire informazioni aggiornate o verificate.

Solo la versione a pagamento di ChatGPT, infatti, ha attualmente accesso a fonti online e può interagire con siti web esterni grazie all’integrazione di plugin. La versione gratuita può unicamente generare testo sulla base del suo modello linguistico addestrato su dati che si fermano al 2021. Non è in grado di accedere autonomamente al web o integrarsi con API esterne.

Come installare Microsoft Copilot dal Mac App Store

Chi ha un Mac Apple Silicon, è fortunato perché può installare ed eseguire la versione per iPad di Microsoft Copilot sul proprio computer. Ecco come fare:

Avviare l’applicazione App Store sul Mac dal Dock, dal Launchpad o dalla cartella Applicazioni nel Finder.

Cercare “Copilot” per trovare l’applicazione elencata nella sezione Applicazioni per iPhone e iPad.

Fare clic su Ottieni accanto al nome dell’app per installarla.

L’app si trova nel Launchpad. È possibile trascinarla nel Dock per accedervi rapidamente.

Trascinare l’app Copilot dal Launchpad al Dock.

Fare doppio clic sull’icona per iniziare a usare subito Copilot.

Come avviare Copilot su Mac con la scorciatoia da tastiera

Se l’aggiunta di Copilot al Dock non è abbastanza comoda e si vuole avviare il chatbot di Microsoft con un semplice tocco, si può creare una comoda scorciatoia personalizzata con l’app Shortcuts di macOS:

Avviare l’applicazione integrata Shortcuts sul Mac. È nel Launchpad all’interno della cartella Altro. In alternativa, utilizzare la ricerca Spotlight sul Mac (Comando + Spazio) per trovarla.

Selezionare Tutte le scorciatoie dalla barra laterale sinistra e fare clic sul pulsante più (+) nella barra degli strumenti in cima alla finestra per creare una nuova scorciatoia.

Trascinare l’azione Apri app dalla barra laterale destra allo spazio vuoto sulla sinistra.

Fare clic sul campo blu App e utilizzare la barra di ricerca per trovare e selezionare Copilot.

Passare quindi alla scheda Info (i) della barra laterale e fare clic su Aggiungi scorciatoia da tastiera.

A questo punto, inserite una combinazione di tasti di proprio gradimento, assicurandosi che non si sovrapponga ad altre scorciatoie da tastiera utili per il Mac. Quindi, premere il tasto Return.

Uscire dall’app Scorciatoie e inserire la scorciatoia da tastiera aggiunta per avviare rapidamente Microsoft Copilot sul Mac, indipendentemente da ciò che si sta facendo.

Come installare Microsoft Copilot come applicazione Web sul Mac

Chi ha un Mac Intel, non può installare l’app Copilot per iPad dal Mac App Store. Dovrà invece installare Microsoft Copilot come web app su macOS Sonoma o successivo:

Innanzitutto, aggiornare il proprio Mac se non è già in esecuzione almeno su macOS Sonoma.

Aprire Safari e visitare la pagina web di Microsoft Copilot.

A questo punto, fare clic su File > Aggiungi al Dock dalla barra dei menu.

Quando viene visualizzato un pop-up di conferma, fare clic su Aggiungi.

L’applicazione web Copilot si troverà immediatamente nel Dock. Avviarla per iniziare.

Copilot per Mac: i passaggi da seguire al primo avvio

Quando si avvia Copilot per la prima volta, viene visualizzata la schermata di benvenuto che richiede di accettare i Termini di servizio di Microsoft. Fare clic su Continua e seguire questi passaggi per configurare correttamente Copilot sul proprio Mac:

La prima cosa da fare è abilitare GPT-4 , l’ultima versione del modello AI di OpenAI che rappresenta uno dei principali vantaggi nell’utilizzo di Copilot rispetto a ChatGPT . Scorrere verso il basso nella schermata principale e attivare Use GPT-4.

, l’ultima versione del modello AI di che rappresenta uno dei principali vantaggi nell’utilizzo di Copilot rispetto a . Scorrere verso il basso nella schermata principale e attivare Use GPT-4. Quindi, fare clic sull’icona a forma di ellisse (…) nell’angolo superiore destro della finestra e scegliere Show All Tones per personalizzare le risposte di Copilot.

Si può scegliere lo stile di conversazione tra Creativo, Bilanciato e Preciso. Per impostazione predefinita, è impostato su Creativo, che consente di ottenere risposte più dettagliate. Se si preferiscono risposte più concise, è consigliabile impostare lo stile su Preciso.

Inoltre, è possibile fare clic su Accedi nell’angolo in alto a sinistra della finestra e accedere con il proprio account Microsoft. In questo modo è possibile porre più domande e avere conversazioni più lunghe con il chatbot AI.

A questo punto, si è pronti per utilizzare Copilot sul proprio Mac al massimo delle sue potenzialità. Se si desidera apportare ulteriori modifiche, basta fare clic sull’icona a tre linee nell’angolo in alto a sinistra per accedere al menu delle impostazioni dell’app. Qui è possibile modificare il tema, il Paese e la lingua, le autorizzazioni e le impostazioni sulla privacy di Copilot.

Naturalmente, è possibile cancellare la cronologia delle ricerche di Copilot accedendo al menu delle impostazioni sulla privacy dell’app.

I vantaggi dell’assistente AI di Microsoft

L’accesso gratuito al modello GPT-4 è il principale vantaggio nell’utilizzo di Copilot rispetto a ChatGPT di OpenAI.

GPT-4 consente di includere immagini nelle richieste, generare arte con DALL-E 3, installare plugin di terze parti per espandere le capacità di Copilot e altro ancora. ChatGPT non permette queste funzionalità se non tramite un abbonamento a pagamento ChatGPT Plus.

Inoltre, ChatGPT non è personalizzabile in termini di tono delle risposte generato dall’IA come invece è possibile fare con Copilot. Quest’ultimo infatti permette di adattare lo stile comunicativo alle proprie preferenze senza dover passare per un prompt specifico. Perciò, per un’esperienza di chatbot AI gratuita e completa su Mac, Copilot rappresenta attualmente la scelta migliore rispetto all’offerta a pagamento di ChatGPT.