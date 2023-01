Come memorizzare e proteggere codici fiscali e dati simili dai pericoli della rete?

Quando si parla di dati sensibili, da proteggere rispetto alle tante potenziali minacce del Web, spesso si fa riferimento implicito alle password.

In realtà però, può risultare utile proteggere anche altri dati importanti: codici fiscali, PIN, parole d’accesso per reti Wi-Fi e altre informazioni, sono delicate almeno quanto le classiche password.

Rispetto a queste, la logica non cambia: affidarsi al cartaceo, in molti casi, è una scelta tutt’altro che saggia. Come è possibile memorizzare questi elementi senza correre il rischio di furti e smarrimenti?

In questa logica, esistono dei password manager avanzati che consentono di andare ben oltre ai limiti delle comuni parole d’accesso di social network o servizi di home banking.

NordPass, per esempio, si rivela uno strumento perfetto in questo contesto, anche in virtù dell’attuale promozione che riguarda tale piattaforma.

Memorizzare e proteggere codici fiscali? Puoi farlo online e senza rischi: ecco lo strumento ideale

NordPass è un gestore di password tra i più affermati del settore, realizzato dagli stessi sviluppatori che si sono occupati di NordVPN.

Questi professionisti, forti della grande esperienza nell’ambito della cybersecurity, hanno realizzato uno strumento ideale per generare password complesse e robuste, memorizzando le stesse su un account che può essere utilizzato su più dispositivi.

La possibilità di condividere password con colleghi e familiari poi, rende NordPass ancora più utile. Le funzioni di questa piattaforma però, vanno ben oltre, proponendo anche notifiche in tempo reale nel caso di individuazione di dati violati sui siti Web più frequentati dall’utente.

Per chi intende memorizzare e proteggere codici fiscali o informazioni simili, questo strumento offre la possibilità di archiviare note protette, mantenendole sempre e comunque a riparo da occhi indiscreti.

Non solo: grazie all’attuale sconto è possibile ottenere l’abbonamento Premium a NordPass, con una serie di vantaggi imperdibili, con il 50% di sconto. Ciò si traduce in appena 1,49 euro al mese.

