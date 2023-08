Come migliorare l'efficienza energetica sul tuo PC

Usare meno energia per ottenere lo stesso risultato, l’efficienza energetica è fondamentale per rendere ottimale la qualità del proprio PC. Migliorare l’efficienza energetica sul PC non solo permette di risparmiare in termini di consumi, ma prolunga la durata della batteria e la vita del PC. Per ottenere questi risultati è necessario apportare qualche accortezza così da migliorare l’efficienza energetica del PC, sia a livello di hardware che di software.

Qualità dei componenti

Il primo passo per migliorare l’efficienza energetica sul PC è scegliere componenti che consumano meno energia. L’attenzione deve ricadere soprattutto per il processore, la scheda grafica, il disco rigido e l’alimentatore, che sono i componenti che influiscono maggiormente sul consumo energetico. Per scegliere componenti efficienti, è necessario consultare le specifiche tecniche dei produttori e confrontare il consumo in watt o il rapporto tra prestazioni e consumo. In generale, i componenti più recenti e con tecnologie più avanzate sono più efficienti di quelli più vecchi e obsoleti.

Inoltre, per preservare il PC e garantirne il funzionamento ottimale, è importante scegliere anche un caricabatteria di qualità ma soprattutto originale, compatibile con il modello e la marca del dispositivo. Per garantire una maggiore durata della batteria e una ricarica più rapida ed efficiente, per ottimizzare l’efficienza energetica. Infatti, un caricabatteria di scarsa qualità o non originale può danneggiare la batteria, il circuito elettrico o il sistema operativo del PC, causando surriscaldamenti, malfunzionamenti o perdita di dati. Per questi motivi, è consigliabile acquistare il caricabatteria direttamente dal produttore del PC o da rivenditori autorizzati, evitando prodotti contraffatti o di dubbia provenienza.

Modificare le impostazioni di alimentazione

Oltre al controllo dei componenti fondamentali del PC, si devono controllare e modificare tutte quelle funzioni che influiscono sul consumo energetico, come lo spegnimento automatico dei dispositivi non usati, la regolazione della velocità della ventola o la modalità di risparmio energetico. Le impostazioni di alimentazione del PC permettono di regolare il consumo di energia e la durata della batteria in base alle proprie esigenze. Per modificare le impostazioni di alimentazione, è possibile seguire questi passaggi:

Aprire il Pannello di controllo;

Scegliere risparmio energia;

Selezionare il piano di alimentazione desiderato o crearne uno personalizzato;

Andare su “Modifica impostazioni” piano per modificare le opzioni;

Selezionare Modifica impostazioni avanzate di alimentazione per accedere ad altre opzioni;

Terminare e Salvare le modifiche.

Modificando le impostazioni di alimentazione, è possibile ottimizzare le prestazioni del pc e risparmiare energia

Liberare spazio sul disco

Un altro modo per migliorare l’efficienza energetica del PC è liberare lo spazio sul disco. Un disco rigido pieno o frammentato richiede più tempo e più energia per accedere ai dati, rallentando le prestazioni del PC. Per liberare spazio sul disco, bisogna eliminare i file temporanei, i file duplicati, i file inutilizzati o i programmi che non usi più. Per un lavoro di pulizia più rapido e sicuro è possibile anche usare strumenti come la Pulizia disco o lo Strumento di deframmentazione di Windows per ottimizzare il disco.

Alt a calore e polvere

Il calore e la polvere sono due nemici del PC, in quanto possono causare surriscaldamento, danni ai componenti e riduzione delle prestazioni. Per evitare fonti di calore e polvere nel PC, è importante seguire alcune buone pratiche. Al primo posto è importante porre una particolare attenzione a dove si posiziona il PC, è necessario scegliere sempre un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore come ad esempio termosifoni, stufe o finestre esposte al sole. Anche la superficie dove si va a posizione il PC è importante, si deve sempre controllare che le ventole siano libere, senza nessuna ostruzione.

Per poi proseguire con la pulizia regolarmente del PC, può sembrare un passaggio poco utile ma in realtà, come ogni oggetto elettronico, è importante mantenere sempre impeccabile la pulizia, soprattutto di alcuni parti specifiche. Per farlo si può utilizzare una bomboletta di aria compressa, rimuovendo la polvere e lo sporco dai ventilatori, dalle bocchette e dagli altri componenti. Per procedere con questa operazione il PC deve essere spento e scollegato dalla corrente. Infine, usare una pasta termica di buona qualità tra il processore e il dissipatore di calore, in modo da favorire il trasferimento di calore e impedire il surriscaldamento.

Disattivare i programmi di avvio

Per migliorare l’efficienza energetica sul PC è necessario disattivare i programmi di avvio, sono quei programmi che si avviano automaticamente quando accendi il PC e che rimangono in esecuzione in background, consumando risorse ed energia. Alcuni di questi programmi sono necessari per il funzionamento del sistema, ma altri possono essere disattivati per migliorare le prestazioni e la velocità del pc. Per disattivare i programmi di avvio, è possibile seguire questi passaggi:

Premere i tasti Ctrl+Alt+Canc e aprire il Task Manager;

Cliccare sulla scheda Avvio;

Visualizzare l’elenco dei programmi di avvio;

Selezionare il programma da disattivare;

Cliccare”Disabilita”;

Ripetere l’operazione per tutti i programmi che si vogliono disattivare;

Chiudere il Task Manager;

Riavviare il pc.

Disattivando i programmi di avvio non necessari, è possibile ridurre il tempo di avvio del PC e liberare risorse di memoria e processore.

Controllare e rimuovere virus e malware

I virus e i malware sono un problema in quanto possono causare problemi di sicurezza, prestazioni ed efficienza danneggiando il PC e il suo funzionamento. Infatti, è importante per migliorare l’efficienza energetica sul PC controllarli e rimuoverli. Per controllare e rimuovere virus e malware, è necessario utilizzare un antivirus o un antimalware affidabile e aggiornato.

Spegnere il PC quando non serve

Infine, molto spesso per esigenza o anche per semplice pigrizia si tende a tenere sempre il PC accesso, questa abitudine può danneggiare l’efficienza del proprio PC. È quindi necessario per migliorare l’efficienza energetica del PC spegnerlo quando non si utilizza. Inoltre, in ogni caso si può regolare le impostazioni di alimentazione del PC per scegliere una modalità di risparmio energetico, ridurre la luminosità dello schermo e impostare tempi di spegnimento o sospensione automatici

Una buona abitudine che permette di risparmiare energia e di evitare che il PC si surriscaldi o si danneggi. Nel caso in cui non si vuole spegnere il PC, è sempre consigliato attivare la modalità di sospensione, che riducono il consumo energetico e permettono di riprendere il lavoro più velocemente.