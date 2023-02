Come navigare online mantenendo il browser al sicuro

I browser sono strumenti fantastici, che permettono di navigare online e accedere ai miliardi di siti presenti sul Web.

Dai primissimi Internet Explorer e Netscape fino ai più moderni Chrome e Safari, questo tipo di software è stato uno dei principali fautori della diffusione della rete. Ciò, però, non significa che siano sicuri.

Una buona parte degli attacchi informatici infatti, avvengono direttamente o meno attraverso tali strumenti. Proprio per questo motivo, utilizzare soluzioni adatte a mantenere il proprio browser al sicuro, è una mossa quasi d’obbligo.

I siti malevoli, le piattaforme legati agli attacchi phishing e altri pericoli, sono infatti in costante agguato. Anche l’utente più esperto e prudente, senza adeguate contromisure, può cadere preda di qualche forma di attacco particolarmente raffinata.

Browser al sicuro da malware e simili? Ecco una soluzione pratica

Proprio per la natura delicata dei browser, nel corso degli anni i vari antivirus sul mercato hanno proposto diverse utility apposite, se non veri e propri add-on e plugin.

A rendere particolarmente efficaci tali precauzioni però, sono funzioni come la protezione in tempo reale fornita da Surfshark antivirus. Stiamo parlando di una soluzione ideale per affrontare il Web in maniera rilassata e senza stress.

Questo antivirus, prodotto dagli stessi sviluppatori della famosa VPN, risulta facile da configurare e utilizzare, oltre a fornire altri vantaggi interessanti.

Le notifiche, in caso di fuga dei dati personali, è un fatto importante in tal senso. Non mancano poi sistemi di protezione rispetto al tracking delle aziende pubblicitarie.

Quanto costa Surfshark antivirus? Il pacchetto in questione, inclusa la suddetta VPN, sono attualmente in promozione.

Risulta infatti possibile ottenere tutta la protezione di questa suite di sicurezza con uno sconto del 76%. Di fatto, Surfshark antivirus e VPN vengono a costare appena 3,49 euro al mese.

