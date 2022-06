Come navigare sicuri in vacanza

Dopo il diffondersi della pandemia, il 2022 sarà l’anno in cui si ricomincerà veramente ad andare in vacanza.

Nonostante la guerra e la crisi economica, per quanto possibile, saranno molte le persone che cercheranno di passare le ferie fuori casa. Con il proliferare di minacce online, navigare in rete durante le vacanze potrebbe costituire un problema da molti sottovalutato.

Per esempio, l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche può rivelarsi una vera e propria trappola. Gli hacker infatti possono facilmente “filtrare” la connessione, rubando informazioni sensibili come password e numeri di carte di credito agli ignari utenti.

Ancor più pericolosi, se possibile, sono i computer pubblici. Che si tratti di dispositivi in una biblioteca altrove, è bene fare grande attenzione: anche in questo caso, le informazioni digitate possono essere facile preda di malintenzionati.

Utilizzare un dispositivo proprio, adeguatamente protetto da un antivirus affidabile, resta dunque un must per chiunque voglia navigare quando è in ferie.

Navigare sicuri in vacanza: attenzione ai topi d’appartamento (e non solo)

Un altro pericolo da non sottovalutare è costituito dalla geolocalizzazione. Molti social network infatti, indicano il punto in cui l’utente si trova quando realizza un post. Comunicare, esplicitamente o implicitamente, il proprio luogo attuale, può essere un vero e proprio favore per eventuali ladri interessati all’appartamento dell’utente.

Se evitare di far sapere al mondo dove ci si trova è a dir poco saggio, i software possono essere d’aiuto per proteggere la navigazione online. Sotto questo punto di vista, Panda DOME Essential 2022 può essere uno strumento essenziale in vacanza (ma anche nella vita quotidiana).

Stiamo parlando di un antivirus, in grado di agire in tempo reale su computer o dispositivi mobile, capace di aggiungere anche altre funzionalità molto interessanti come:

un firewall per dispositivi Windows ;

; una VPN per navigare in maniera anonima da 150 MB al giorno ;

per navigare in maniera anonima da ; una protezione per le reti Wi-Fi pubbliche ;

; un tool di scansione per dispositivi esterni.

Di fatto, si tratta di utilità indispensabili per uno smartphone o un laptop utilizzato fuori dal contesto domestico. A rendere il tutto ancora più interessante è il recente sconto del 50% a cui è sottoposta questa suite.

A livello pratico infatti, Panda DOME Essential 2022 è disponibile per appena 17,49 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.