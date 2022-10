Come ottenere una carta Visa Business Credit per la tua azienda

Tra i tanti possibili strumenti finanziari aziendali, la carta Visa Business Credit è tra le più apprezzate.

Nello specifico, quella proposta dal conto online aziendale Tot offre una particolare tecnologia, nota come dual-mode. Questa permette di attivare un plafond di credito, con cui pagare acquisti aziendali fino a 60 giorni e senza alcun tipo di interesse.

Questo strumento di pagamento così flessibile, permette di effettuare transazioni di denaro sia per acquisti online che offline, attraverso il sistema Contactless così come con Google Pay o PayPal.

Una comodità non da poco per chi deve effettuare spesso transazioni economiche per conto della propria azienda. Limitare quando offerto da Tot alla sola carta in questione, però, è a dir poco riduttivo.

Con Tot inclusa una carta Visa Business Credit e tanti altri vantaggi per la tua azienda

Tot nasce come un conto online business realizzato da un progetto italiano. Questo consente, attraverso un solo canone, di ottenere diversi vantaggi.

Oltre alla carta, di cui abbiamo già ampiamente parlato, si può citare la possibilità di gestire pagamenti F24 e bonifici SEPA, il tutto comodamente online, senza doversi recare presso la filiale di qualunque banca.

Va poi tenuto conto del servizio SDD per le utenze e di un’app mobile ideale per tenere sotto controllo entrate ed uscite della propria azienda. Il tutto gestibile attraverso un’interfaccia adatta anche a chi ha qualche difficoltà di troppo con la tecnologia.

Il conto Tot, proprio grazie alla sua flessibilità, si adatta perfettamente a qualunque tipo di business, diventando ben presto un meccanismo essenziale per la gestione perfetta di un’impresa.

A rendere ancora più interessante questa piattaforma vi è la possibilità di provarla, a titolo gratuito per 30 giorni: un ottimo modo per tastare con mano tutte le sue enormi potenzialità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.