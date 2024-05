Come ottenere fino a 3 mesi di accesso gratuito ad Apple Arcade

Accedere ad Apple Arcade gratis è possibile: con la nuova promozione in corso in questo momento, infatti, è possibile ottenere un accesso gratuito all’intero catalogo di giochi del servizio per ben 3 mesi, senza alcun vincolo di permanenza.

Si tratta di una nuova iniziativa lanciata da Apple che regala 3 mesi di Apple Arcade a chi acquista un nuovo dispositivo tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV. L’abbonamento potrà essere riscattato direttamente dall’app del servizio, andando così a sfruttare gli oltre 200 giorni disponibili su Apple Arcade.

In alternativa, è sempre possibile richiedere un mese di prova gratuita, sfruttando la promozione riservata ai nuovi clienti. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

3 mesi di Apple Arcade: ecco come ottenerli

Riscattare la promozione che Apple riserva ai suoi nuovi utenti è molto semplice. Ecco i passaggi da seguire:

acquistare un dispositivo “idoneo” alla promozione tra i modelli delle linee iPhone, iPad, Mac e Apple TV

alla promozione tra i modelli delle linee iPhone, iPad, Mac e Apple TV effettuare l’accesso sul nuovo dispositivo con il proprio ID Apple

aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile

all’ultima versione disponibile accedere ad Apple Arcade per riscattare la promozione

Grazie a questa promozione, per i nuovi utenti che hanno scelto un dispositivo Apple ci sono 3 mesi gratis di abbonamento ad Apple Arcade, con accesso completo a tutto il catalogo di oltre 200 giorni disponibili sulla piattaforma (tutti i titoli sono disponibili senza pubblicità e senza acquisti in-game).

Al termine del periodo di accesso gratuito, Apple Arcade si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese ma senza alcun vincolo per l’utente che, quindi, avrà modo di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

Chi non può ottenere la promozione con 3 mesi gratis, in ogni caso, ha la possibilità di richiedere un mese di prova gratuita, registrandosi al servizio. I dettagli sono disponibili di seguito.