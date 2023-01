Come ottenere la PS5 a condizioni vantaggiose con questo gestore

Quando si parla di PS5, gli amanti del gaming non possono fare a meno di elogiarne le caratteristiche e il divertimento che garantisce.

In effetti, sono tanti gli utenti che vorrebbero acquistarla ma non possono per diversi motivi. Adesso è possibile farlo a condizioni vantaggiose con Vodafone Casa.

In che modo? Semplice: sottoscrivendo un’offerta di rete fissa Vodafone Family Plan, attraverso la quale richiedere e poi aggiungere il bundle contenente la PlayStation 5 Digital Edition con annesse due ricariche PSN da 35 euro cadauna e il famosissimo gioco God of War Ragnarok.

Ogni mese, e per 24 mesi, si andranno a pagare 24,99 euro, che andranno ovviamente aggiunti al costo dell’offerta.

Insomma, un’occasione del genere non va assolutamente persa. Basta accedere a questa pagina e sottoscrivere l’offerta. Vediamo di seguito i dettagli.

Acquistare la PS5 a rate: ecco come

Come dicevamo, chi desidera da tempo acquistare la PS5 può adesso farlo a rate con Vodafone cliccando su questo link e sottoscrivendo l’offerta fibra Family Plan.

A quanto ammonta il costo mensile di questa offerta? A 34,90 euro, ottenendo in cambio chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e la velocità massima di connessione Internet.

Inoltre, in comodato d’uso gratuito il router Wi-Fi 6 Station e una SIM con minuti e SMS illimitati e connessione dati in 5G.

Una volta sottoscritta l’offerta, un operatore fungerà da guida per acquistare la PlayStation 5, chiedendo all’utente vari dati, tra cui l’indirizzo a cui spedire la console.

Quindi, riassumendo, tra l’offerta a 24,99 euro al mese e l’offerta Vodafone Family Plan a 34,90 euro al mese, in totale si andrà a pagare 59,89 euro.

Insomma, si tratta di un’offerta irrinunciabile, che va al di là della comodità di pagare la console a rate ogni mese, in quanto si avranno a disposizione 70 euro di ricarica PSN e un gioco dal divertimento assicurato.

