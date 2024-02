Come ottenere un prestito in un giorno? Basta scegliere Compass

Compass è un punto di riferimento per i consumatori italiani alla ricerca di un prestito personale, per incrementare la propria liquidità o per concretizzare un progetto personale. Tra i tanti vantaggi messi a disposizione da Compass, c’è anche la semplicità con cui è possibile accedere al prestito.

L’istituto, infatti, garantisce un accesso agevolato al credito: basta un solo giorno, a partire dalla richiesta, per ottenere il prestito, con possibilità di scegliere la soluzione adatta alle proprie necessità (sia in termini di importo della rata che per quanto riguarda la durata).

Per richiedere subito il prestito basta consultare il sito ufficiale di Compass.

Prestito in un giorno con Compass: perché conviene

Scegliere i prestiti personali Compass garantisce notevoli vantaggi, sia in termini di flessibilità che di rapidità nell’erogazione del prestito. Come sottolineato in precedenza, infatti, con Compass è possibile ottenere un prestito in un giorno, riducendo al minimo possibile il tempo tra la richiesta e l’erogazione effettiva della liquidità.

C’è poi da considerare l’enorme flessibilità messa a disposizione dei clienti che possono individuare l’opzione giusta, sulla base delle proprie necessità, sia in termini di importo della rata mensile che di durata del prestito.

Da notare, inoltre, la possibilità di accedere a soluzioni dedicate anche a chi ha già un prestito che può affidarsi a Compass per un ulteriore finanziamento, con una sola rata mensile grazie a un consolidamento della propria situazione.

Per richiedere un prestito a Compass basta collegarsi al sito ufficiale qui di sotto. È possibile anche fissare un appuntamento in una filiale per ottenere il supporto diretto da parte del Servizio Clienti. Anche in filiale, l’erogazione del prestito può avvenire direttamente in un giorno. Da notare che Compass propone anche soluzioni per la Cessione del Quinto oltre che prestiti per imprenditori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.