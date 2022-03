Come parlare in pubblico? Corso di public speaking in sconto

Per riuscire a parlare in pubblico servono sicurezza, passione e scelta accurata del linguaggio. Quella del public speaking non è infatti una pratica semplice e – anzi – soprattutto le figure pubbliche più importanti sono spesso seguite da un coach abilitato. Chiaramente non bisogna essere presidenti per saper parlare in pubblico, ma a volte la timidezza e l’insicurezza potrebbero avere la meglio anche in ambienti più circoscritti. Come fare, allora? Il corso di public speaking Domestika è un’ottima soluzione per muovere i primi passi all’interno di questo mondo. La coach Dasha Dollar-Smirnova ti insegnerà a migliorare ogni aspetto e tutte le tecniche per aiutarti a tenere discorsi in grado di coinvolgere il tuo pubblico, trovando così la “tua voce”. Il corso è in offerta a soli 14 euro invece di 59,90 euro, con un risparmio del 77% rispetto al prezzo di listino.

Public speaking: trova la tua voce, con Domestika

Dasha, fondatrice dell’agenzia di formazione in public speaking “Frog Talk”, ti insegnerà a parlare in pubblico con sicurezza e come coinvolgere i tuoi ascoltatori con un discorso convincente e adatto al pubblico che hai di fronte. Le 16 lezioni complessive sono articolate in esercizi pratici e consigli per aiutarti a controllare la tua voce, calmare i nervi, lavorare sul linguaggio del corpo e usare tecniche di storytelling per padroneggiare questa interessante arte.

Ovviamente non mancheranno le tecniche, i consigli e i trucchetti “segreti” che Dasha ha in serbo per te, lezione dopo lezione. Questo corso è rivolto a tutte le persone che desiderano dunque migliorare le proprie abilità di presentazione e non è necessaria alcuna competenza specifica. L’unico materiale di cui dovrai munirti sono fogli, penne, pennarelli colorati ed evidenziatori, oltre che di un dispositivo per registrare la tua presentazione – smartphone, laptop e tablet andranno benissimo.

Come ogni corso Domestika, anche “Public speaking: trova la tua voce” offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai guardare ogni lezione quando e dove vuoi, per imparare a tuo ritmo e secondo le tue esigenze. Progetto finale del percorso sarà un discorso o una presentazione di due o tre minuti su un argomento a scelta, di fronte a una telecamera. L’obiettivo sarà quello di fare in modo che il pubblico sia d’accordo con ciò che sostieni e proponi. Ti ricordiamo che il corso è al momento in offerta al prezzo di 14 euro invece di 59,90 euro.

