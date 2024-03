Come partecipare alla Blockchain Week Rome 2024: date e prezzi

Mancano circa due mesi alla Blockchain Week Rome 2024. L’evento, infatti, è in programma tra il 28 e il 31 maggio con tante iniziative a cui sarà possibile partecipare sia in presenza che in digitale.

Il programma completo dell’edizione 2024 della Blockchain Week Rome è disponibile tramite il sito ufficiale dell’evento, raggiungibile dal box qui di sotto.

Sempre tramite il sito è possibile anche acquistare il ticket per la partecipazione, con la possibilità di scegliere tra quattro diverse opzioni, in base alle proprie esigenze. I prezzi partono da 139 euro.

Blockchain Week Rome 2024: i dettagli

Ci sono quattro diverse opzioni per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024. È possibile partecipare all’evento scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze tra:

Summit (30-31 maggio 2024): il costo è di 139 euro invece di 299 euro

(30-31 maggio 2024): il costo è di 139 euro invece di 299 euro Corso (28-29 maggio 2024): il costo è di 189 euro invece di 349 euro

(28-29 maggio 2024): il costo è di 189 euro invece di 349 euro Digital Pack (29-31 maggio): il costo è di 239 euro invece di 399 euro

(29-31 maggio): il costo è di 239 euro invece di 399 euro Full Event Pack (28-31 maggio): il costo è di 339 euro invece di 499 euro

I prezzi sono scontati per un periodo di tempo limitato. Il programma della nuova edizione della Blockchain Week Rome è ricco di eventi. Per tutti i dettagli è consigliabile dare un’occhiata al sito ufficiale.

Come anticipato in precedenza, tramite il sito ufficiale dell’evento, è possibile anche acquistare uno dei ticket. La Blockchain Week Rome è l’evento più importante in Italia dedicato al mondo delle crypto. Quest’anno, con la forte crescita registrata dal Bitcoin e da tutto il settore delle cripto valute, la partecipazione è ancora più consigliata.

L’intero settore è in fermento e, dopo il quarto halving del Bitcoin in programma ad aprile, la possibilità di una nuova crescita del mondo delle criptovalute è concreta. Per tutti i dettagli in merito all’evento in programma a fine maggio basta seguire il link qui di sotto.