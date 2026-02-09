Come personalizzare Claude davvero per avere risposte migliori

Chi ha usato Claude, saprà che è probabilmente il meno appariscente tra i chatbot. Niente interfaccia sgargiante, niente annunci di nuove funzioni ogni settimana. È quasi timido nella sua presentazione. Motivo per cui alcune delle sue funzioni migliori sono nascoste o poco pubblicizzate, come le lo Stile di risposta.

La maggior parte delle persone non la tocca mai. Ma una volta attivata, Claude sembra più acuto, chiaro e molto più “affine” allo stile personale. Ecco perché questa minuscola opzione è così importante.

L’impostazione nascosta di Claude che nessuno usa, lo Stile di risposta

Invece di dover scrivere sii conciso o sii più diretto in ogni singolo prompt, come farebbe qualcuno che chiede sempre le stesse cose, si può impostare una volta sola e Claude seguirà questa direttiva di default.

In modo simile a “Gemme” di Gemini o “Istruzioni Personalizzate” di ChatGPT, questa funzione crea un’esperienza più su misura. Ma Claude lo fa in modo leggermente diverso, non solo memorizza le preferenze, ma le integra davvero nel suo modo di ragionare e rispondere.

È possibile configurare lo Stile di risposta in due modi diversi a seconda di quanto controllo si vuole.

Opzione 1: Stili predefiniti

È una preferenza che influenza direttamente il modo in cui Claude risponde: determina il tono, la lunghezza e la struttura dei testi. Nelle impostazioni dell’assistente è possibile scegliere tra diversi stili predefiniti, pensati per adattare le risposte a contesti e bisogni diversi:

Conciso : Per avere risposte più brevi e serrate. Va dritto al punto senza elaborazioni extra.

: Per avere risposte più brevi e serrate. Va dritto al punto senza elaborazioni extra. Esplicativo : Fa ragionamenti più dettagliati. Spiega perché dice quello che dice.

: Fa ragionamenti più dettagliati. Spiega perché dice quello che dice. Formale : Il tono più curato e professionale. Adatto per i contesti lavorativi.

: Il tono più curato e professionale. Adatto per i contesti lavorativi. Normale: Default bilanciato tra tutti precedenti.

Lo stile conciso va bene quando serve una risposta veloce e operativa. Liste di azioni senza troppi fronzoli, risposte dirette quando si conosce già il contesto. Quando non c’è tempo da perdere in spiegazioni, insomma.

Lo stile esplicativo, al contrario, serve quando si sta esplorando un argomento nuovo e serve capire non solo cosa fare, ma anche perché. Quando il ragionamento dietro la risposta conta tanto quanto la risposta stessa, o quando serve costruire una comprensione profonda del tema.

Lo stile formale, infine, è necessario nei contesti professionali: documenti ufficiali, comunicazioni business, situazioni dove il tono della risposta è importante quanto il contenuto stesso. Quando bisogna dare un’impressione seria e professionale.

Opzione 2: Stile personalizzato

Al di là degli stile predefiniti, si può fare un passo avanti e scrivere le istruzioni personalizzate su come Claude dovrebbe rispondere esattamente.

Esempio di configurazione personale: Rispondi in modo diretto e chiaro. Evita linguaggio elaborato. Se qualcosa non è chiaro, chiedi prima. Usa esempi pratici ogni volta che è possibile.

Da questo momento in poi, Claude segue questo schema di default in ogni conversazione senza doverlo ripetere.

Per attivare lo stile personalizzato, basta cliccare sul simbolo “+” nel box della chat. Cliccare su “Usa stile”, poi su “Crea e modifica stili”. Si aprirà una finestra, qui è sufficiente cliccare sul pulsante “Crea stile personalizzato” in fondo a sinistra. Claude chiede di condividere un esempio di scrittura o descrivere il proprio stile per creare uno stile di scrittura personalizzato solo per l’utente.

Se si sceglie di non allegare esempi, ma di descrivere lo stile, è possibile scegliere un punto di partenza: Definisci obiettivo dello stile; Adatta a un pubblico; Usa voce e tono specifici; Descrivi in generale; Usa istruzioni personalizzate (avanzato).

Nei vari box si possono indicare quali preferenze personali dovrebbe considerare Claude nelle risposte. Poi si clicca e si salva. Le preferenze verranno applicate a tutte le chat future automaticamente.

Esempi configurazioni efficaci

Per chi scrive: Sii critico con le mie bozze. Identifica dove la logica è debole, dove il ritmo è lento, dove l’incipit non cattura. Non limitarti a riformulare, segnala i problemi.

Per i programmatori: Presumi che io conosca le basi di programmazione. Salta le spiegazioni elementari. Focalizzati su soluzioni pratiche con codice funzionante. Spiega solo le parti non ovvie.

Per i ricercatori: Distingui chiaramente tra fatti verificati, ipotesi e opinioni. Quando non sei sicuro, dillo esplicitamente. Cita fonti quando possibile.

Per apprendere: Spiega chiaramente, ma brevemente. Usa analogie pratiche. Quando introduci un concetto complesso, controlla se ho capito prima di continuare.

Prima di attivare questa lo stile personalizzato, Claude dà spesso risposte scritte magnificamente, ma un po’ lunghe, prudenti e fin troppo rifinite. Quando l’AI cerca di essere impeccabile in ogni risposta, finisce per aggiungere contesto che nessuno ha chiesto, spiegare cose che sono già ovvie, usare un linguaggio formale anche quando non serve.

Insomma, le risposte sono tecnicamente corrette, ma poco utili per quello che si sta davvero cercando di fare. La risposta giusta c’è, solo che è sepolta sotto strati di cortesie, premesse inutili e spiegazioni ridondanti.

Quando si prendono pochi minuti per regolare lo stile delle risposte, il cambiamento è immediato e tangibile. Le risposte diventano più nette: spariscono le cortesie superflue, tutte quelle frasi che non aggiungono nulla di sostanziale. Il testo si asciuga, diventa più diretto, più facile da leggere velocemente. Diventano anche più pratiche. L’AI smette di girare intorno al concetto e dice semplicemente cosa fare, come farlo, quando farlo.

Le risposte diventano più critiche, nel senso migliore del termine. Invece di tirare a indovinare cosa si intende con un prompt vago, l’AI inizia a fare domande di chiarimento migliori. E infine, diventano più oneste. Quando un prompt è confuso o manca un’informazione critica, l’AI lo segnala invece di inventare. Smette di fare finta di capire perfettamente e ammette quando serve più contesto.