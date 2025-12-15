Come Pollo AI è diventato la principale piattaforma AI all-in-one per video

Pollo AI è una piattaforma all-in-one di creazione video e immagini con intelligenza artificiale che permette a chiunque — brand, creator, marketer o hobbisti — di produrre video pronti per la pubblicazione dall’idea al montaggio finale all’interno di un unico flusso di lavoro. In soli sette mesi, Pollo AI ha già superato i 4 milioni di utenti attivi mensili e ha recentemente raccolto circa 14 milioni di dollari di finanziamenti.

A differenza delle piattaforme che sparpagliano le funzioni in decine di schede diverse, Pollo AI offre un flusso di lavoro davvero fluido e end-to-end in cui l’idea si trasforma naturalmente in un video rifinito, con l’AI che si occupa di tutto il lavoro pesante in ogni fase. Segui questo articolo per scoprire le funzionalità principali di Pollo AI e capire come sia diventata una piattaforma affidabile per la creazione video con AI.

Pollo AI come piattaforma all-in-one per la creazione video

Come piattaforma all-in-one progettata per la creazione di video e immagini con AI, Pollo AI consente agli utenti di produrre contenuti visivi di alta qualità direttamente da testo, immagini o riferimenti video.

Integra una serie di modelli AI leader di mercato — come Kling AI, Google Veo 3, Runway, Hailuo AI e il proprio Pollo 2.0 — offrendo agli utenti la flessibilità di scegliere il motore migliore per ogni progetto.

Che l’utente parta da una semplice idea testuale, da una singola immagine o da un clip di riferimento, Pollo AI copre tutti i punti di ingresso creativi e porta avanti il progetto attraverso generazione, montaggio e distribuzione — tutto all’interno di un unico ecosistema.

Accessibile sia da web che da mobile, Pollo AI unisce capacità tecniche avanzate a un’interfaccia user-friendly, rendendolo uno strumento versatile per content creator, marketer, educatori e molti altri.

Guida all’uso delle funzionalità principali di Pollo AI

Il potente generatore video AI di Pollo AI offre diversi modi per creare video, sia che si parta da un semplice testo sia da un’immagine.

La guida seguente aiuterà i principianti a iniziare con alcune delle sue funzionalità chiave:

Testo in Video AI

Scegli Text to Video AI e seleziona il tuo modello preferito.

Inserisci un prompt testuale per descrivere le tue idee.

Seleziona il rapporto d’aspetto e imposta le altre preferenze.

Lascia che Pollo AI crei il tuo video. Visualizza l’anteprima e scaricalo o condividilo a piacere.

Immagine in Video AI

Accedi alla funzione Image to Video AI e carica la tua immagine.

Aggiungi una direzione testuale per indicare all’AI quale tipo di movimento vuoi aggiungere all’immagine.

Pollo AI trasforma le tue foto statiche in video dinamici, guidati dalle tue istruzioni testuali.

Controlla il video. Scaricalo se sei soddisfatto oppure modifica e rigenera se necessario

Video da Riferimento

Accedi all’interfaccia della funzione Reference to Video di Pollo AI.

Carica una o più immagini che raffigurano il personaggio, l’oggetto o la scena che vuoi mantenere coerente.

Seleziona l’elemento/i specifico/i da preservare (es. una persona, un prodotto).

Fornisci un prompt che descriva nuovi contesti o azioni.

Pollo AI analizza il soggetto di riferimento e genera un nuovo video in cui quel soggetto rimane visivamente coerente tra i fotogrammi e gli ambienti.

Avatar AI

Scegli un avatar o carica un’immagine per creare il tuo avatar personale, aggiungi l’immagine del prodotto se necessario.

Fornisci il testo dello script o carica un audio parlato.

Personalizza voce e ritmo.

Pollo AI genera movimenti sincronizzati della bocca, espressioni naturali e, opzionalmente, diapositive o overlay visivi a schermo.

Altri motivi per scegliere Pollo AI

Pollo AI è progettato per risolvere le reali sfide della creazione di contenuti moderna. Ecco perché si distingue come scelta pratica per creator e team:

Modelli potenti, accesso unificato

Pollo AI riunisce una selezione curata dei modelli AI più avanzati al mondo in un’unica piattaforma snella.

Per la generazione video, accedi a leader del settore come Kling AI, Google Veo 3, Hailuo AI, Sora 2, Runway, PixVerse e Luma AI.

Per immagini straordinarie, sfrutta modelli top come Midjourney, Flux AI, GPT-4o, DALL-E e Imagen.

Questo ecosistema unificato ti permette di creare visual accattivanti e animarli in video senza uscire dalla piattaforma, garantendo qualità eccezionale ed efficienza creativa.

Effetti ricchi & strumenti di editing

Pollo AI offre una vasta libreria di template video di tendenza e pratici strumenti di editing pensati per aiutare i creator a produrre rapidamente contenuti professionali e coinvolgenti.

La piattaforma include popolari effetti speciali AI come AI Kissing e AI Twerking, che consentono di aggiungere facilmente momenti virali e accattivanti ai video.

Oltre agli effetti creativi, Pollo AI mette a disposizione una suite di strumenti di miglioramento video come Video Upscaler, Face Enhancer, e Object Remover, per affinare la qualità, migliorare i dettagli visivi e pulire le scene senza sforzo.

Pensato per utenti e casi d’uso diversi

Che tu sia un creator individuale, una piccola impresa o un brand consolidato, Pollo AI si adatta alle tue esigenze:

Creator individuali: produci video brevi coinvolgenti senza bisogno di un set di ripresa.

Piccole imprese: trasforma rapidamente immagini di prodotto e script in annunci pronti per i social.

Agenzie & Brand: scala le campagne mantenendo l’identità visiva coerente grazie a funzioni come Reference to Video.

Team educational & SaaS: crea facilmente video tutorial ed esplicativi usando AI Avatar.

Accesso gratuito per iniziare & esperienza user-friendly

Pollo AI è progettato per essere intuitivo: non è richiesta esperienza di montaggio video. Inoltre, con il piano starter gratuito puoi esplorare completamente le funzionalità principali e iniziare a creare senza costi.

Considerazione finale

La rapida crescita di Pollo AI — 4 milioni di utenti attivi mensili in sette mesi e 14 milioni di dollari di finanziamento — dimostra che il mercato apprezza un prodotto end-to-end che porta le capacità AI in un flusso di lavoro utilizzabile e ripetibile.

Sebbene questo articolo si concentri sulle sue forze nella generazione video, Pollo AI è molto di più. Integra anche una robusta generazione di immagini AI e offre strumenti specializzati come Generatore di Video Musicali AI, Generatore di Video Brevi AI e Avatar di Prodotto AI — ognuno progettato per aiutare i creator a soddisfare esigenze di contenuto specifiche in modo rapido e professionale.

Se il tuo lavoro comprende la creazione visiva, Pollo AI merita una prova. Dimostra come l’AI, quando è productizzata con attenzione, passi da novità a fondamento del flusso di lavoro — permettendoti di concentrarti su storia e strategia, mentre la piattaforma gestisce la complessità tecnica di immagini, video e formati specializzati.

In collaborazione con High DR Digital Limited