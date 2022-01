Come prevenire la perdita dei tuoi dati importanti su iPhone

Perdere dati importanti è un timore per qualunque possessore di smartphone o dispositivo simile. Al giorno d'oggi, i nostri dispositivi elettronici contengono una serie di file molto importanti, sentimentalmente e non solo.

Si spazia dalle foto personali, fino a posta elettronica e documenti importanti. Si tratta di un vero e proprio tesoro che va ben oltre il valore economico e/o pratico. Per tutelare tali file è possibile agire in diversi modi.

Il metodo più logico è una copia di backup su un supporto fisico. Penne USB e hard disk esterni permettono di effettuare una copia dei dati che si intende proteggere. Ma anche questo hardware, in qualche modo, è potenzialmente soggetto a guasti usura e a loro volta possono essere persi.

Dunque, l'alternativa può essere la tecnologia cloud. Hard disk virtuali dunque, possono conservare quantità enormi di file… ma a meno di particolari servizi e precauzioni dei server, si tratta pur sempre di dati potenzialmente a rischio.

Guasti dei server o attacchi informatici infatti, possono mettere a repentaglio ciò che è conservato in cloud. Per chi possiede un iPhone però, esiste un software che si rivela ancora più efficace dei precedenti metodi per proteggere i propri file personali.

Dati importanti al sicuro su iPhone? Ecco un'app che ti farà dormire sonni tranquilli

L'azienda iMobie, attiva sulla scena mondiale dal 2011, ha realizzato un software per proteggere dati sensibili su iPhone, iPad, iPod, iTunes, proteggendo persino i dati su iCloud.

Si tratta di AnyTrans, un programma capace di gestire in modo intelligenti foto e video su iPhone, rendendo più facile la catalogazione e, ovviamente, la copia di backup esterna. Il software in questione permette anche di esportare brani dall'iPod e portarli sul computer con estrema naturalezza.

In ottica backup, AnyTrans da il meglio di sé quando si tratta di fare una copia di riserva di messaggistica e file allegati. Che si tratti di foto, video, musica, registrazioni vocali o quant'altro, è possibile esportare tutto in tempo record.

Tutto ciò si rivela molto utile non solo per una copia di riserva, ma anche per passare i file su un nuovo iPhone nel momento in cui si sostituisce il precedente dispositivo. Basta un solo tocco per trasferire tutti i file da un telefono all'altro.

A rendere particolarmente interessante AnyTrans, vi è il fatto che iMobie offre anche una sottoscrizione life time. Di fatto, con un pagamento una tantum, è possibile ottenere il programma e tutti gli aggiornamenti e l'assistenza del caso nei prossimi mesi/anni.

Con lo sconto del 25% AnyTrans è disponibile per 59,99 dollari (tasse escluse) invece di 79,99.