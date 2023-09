Come proteggere la tua carta di credito online

Sia che acquisti online frequentemente, sia che lo fai una volta ogni tanto è importantissimo proteggere la propria carta di credito. Infatti, il web è pieno di malintenzionati subito pronti ad approfittare di una tua distrazione per rubarti denaro e dati personali, così come dettagli di pagamento. Ecco perché la protezione viene prima di tutto. Un’ottima soluzione è NordVPN, oggi a un prezzo davvero speciale e con un regalo.

Questa soluzione è davvero completa e ti spieghiamo subito il perché. Prima di tutto ha un sistema di protezione che blocca potenziali infezioni all’origine. Come ben sai i malware si insinuano nei dispositivi degli utenti per prenderne possesso e registrare ogni attività. Così registrano anche i nostri acquisti online non per vedere cosa ci piace, ma per rubare i dati che inseriamo per il pagamento.

NordVPN evita tutto questo includendo Threat Protection che offre 3 funzionalità molto valide. Primo, un anti-malware che scansiona file e link per evitare potenziali pericoli e infezioni. Secondo, un anti-tracker che ferma le attività di monitoraggio di siti, social network, cybercriminali e operatori telefonici. Terzo, un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up fastidiosi da siti web e app gratuite.

Carta di Credito al sicuro con NordVPN

NordVPN, in offerta speciale, è in grado di proteggere la tua carta di credito anche grazie a un sistema di sicurezza fornito dai suoi server. Infatti, ognuno di questi fornisce un Indirizzo IP e una posizione virtuale differenti ai tuoi dispositivi. Inoltre, incanala la tua connessione dati in un tunnel crittografato. Questo rende completamente anonime tutte le tue informazioni.

Così sei sicuro che i tuoi dettagli di pagamento non possono essere clonati da nessuno perché diventano comprensibili solo a te. Si tratta di un sistema di sicurezza avanzato che sfrutta le più moderne tecniche di crittografia militare. Quindi puoi dormire sonni tranquilli acquistando online sicuro di essere protetto da una delle migliori e più complete soluzioni sul mercato.

