Come proteggere i tuoi bambini dalle frodi nel gaming online

Le frodi online non sono di certo una novità anche se, negli ultimi anni, hanno destato sempre maggiore preoccupazione quelle legate al gaming.

Questo tipo di truffa è alquanto infida perché spesso colpisce bambini e adolescenti. Vista l’età giovane e l’ingenuità infatti, questi soggetti sono più facilmente soggetti a frodi e simili, anche nel caso utilizzino strumenti di difesa teoricamente efficaci.

Le frodi nel gaming online possono essere effettuate attraverso diverse tattiche. L’obiettivo base dei truffatori è di solito semplice: ottenere informazioni personali (o direttamente denaro) dalle vittime.

In questo contesto, non mancano acquisti in-game fraudolenti e truffe di tipo phishing. Come è possibile dunque limitare i rischi per quanto riguarda i propri figli?

Frodi nel gaming online? Parola d’ordine prevenzione

Il problema non va sottovalutato e, visto che la mente dei più giovani è aperta e recepisce facilmente nuove informazioni, la conoscenza dei rischi è essenziale. Spiegare in maniera accurata i potenziali pericoli, di fatto, risulta molto importante.

In seconda battuta, fornire gli strumenti adeguati per limitare (o annullare) i rischi, è fondamentale. Una suite di sicurezza come Norton 360 Premium, per esempio, abbina il classico antivirus a una serie di soluzioni focalizzate sui più giovani e il loro rapporto con la rete.

Il pacchetto in questione propone, tra le altre cose, un sistema parental control, utile anche nel contesto di smartphone e PC. Inoltre, la soluzione per l’apprendimento online, è capace di promuovere la concentrazione dei più giovani durante l’utilizzo della rete per scopi didattici.

Il sistema Safe Cam poi, permette di proteggere la webcam rispetto ad eventuali intromissioni esterne.

A rendere ancora più interessante il tutto, vi è una promozione molto allettante.

Grazie allo sconto del 45%, infatti, è possibile ottenere Norton 360 Premium a un prezzo alquanto interessante.

Si parla di appena 59,99 euro per un anno di protezione: un costo a dir poco contenuto, visti i vantaggi legati a questa suite di sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.