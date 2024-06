Come proteggerti dalla truffa dello squillo killer

Nelle ultime settimane si sta diffondendo la truffa dello squillo killer. Tra le più pericolose, mette a serio rischio gli utenti che cadono nella trappola di questi criminali. Prima di capire come proteggersi è bene comprendere come riconoscerla. Sul tuo smartphone potresti trovare una chiamata senza risposta da un numero sconosciuto, spesso con prefisso estero.

A volte potresti invece accorgerti della chiamata in arrivo, ma non riuscire a rispondere. Infatti, questo raggiro agisce proprio in questo modo. Parte una telefonata automatica al tuo numero di telefono con uno squillo soltanto. Perciò risulta impossibile rispondere. L’obiettivo è quello di farti richiamare. Una scelta molto pericolosa che apre le porte a questa frode.

Infatti, la truffa dello squillo killer si alimenta con la curiosità delle vittime. Richiamare quel numero significa farsi addebitare tariffe gonfiate sul proprio credito telefonico o attivare servizi in sovrapprezzo. Una pratica scorretta difficile da intercettare da parte delle Forze dell’Ordine visto che le chiamate arrivano dall’estero e spesso vengono generate da bot o con numerazioni che cambiano in continuazione.

Truffa dello squillo killer: come difenderti

Appare estremamente chiara la necessità di difendersi prontamente dalla truffa dello squillo killer. Questo per proteggere il tuo denaro e le tue informazioni sensibili. La prima cosa da fare è non richiamare mai numeri sconosciuti, soprattutto se con prefisso straniero. Probabilmente in quella chiamata strana si nasconde un pericoloso raggiro.

In secondo luogo può essere utile sfruttare la tecnologia del tuo smartphone. Se utilizzi il dialer di Google, sui telefoni con sistema operativo Android, esiste una funzione integrata che blocca presunte chiamate spam. Se vuoi però evitare completamente brutte sorprese allora puoi spuntare l’opzione che blocca tutte le chiamate da numeri sconosciuti.

L’emergenza truffe telefoniche si sta espandendo in molti settori. Con l’approssimarsi della fine del mercato tutelato di energia altre truffe call center si stanno diffondendo. Occorre informarsi prontamente per difendersi da qualsiasi attacco che potrebbe portare la stipula di contratti tutt’altro che vantaggiosi.