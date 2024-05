Come provare GRATIS i giochi di Apple Arcade per 3 mesi

Apple Arcade è un servizio che offre giochi in abbonamento e che fornisce un accesso illimitato a oltre 200 titoli senza il fastidio di pubblicità o acquisti in-app. Puoi provarlo gratis per 1 mese, ma hai anche la possibilità di avere fino a 90 giorni di prova gratuita. Come? Acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una Apple TV. Ecco come funziona.

Come funziona la prova gratuita di Apple Arcade

Come detto in apertura, per ottenere 3 mesi gratuiti di Apple Arcade, è necessario acquistare un nuovo dispositivo Apple compatibile con l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS. Una volta completato l’acquisto, per attivare l’offerta è necessario seguire alcuni semplici passaggi a seconda del dispositivo:

Su iPhone o iPad, aprire l’App Store, selezionare la sezione Arcade e scegliere “ Riscatta 3 mesi gratis “.

“. Su Apple TV, aprire l’app Arcade o andare alla sezione Arcade dell’App Store e selezionare “ Riscatta 3 mesi gratis “.

“. Su Mac, aprire l’App Store, selezionare la sezione Arcade nella barra laterale e scegliere “Riscatta 3 mesi gratis“.

L’offerta di 3 mesi gratuiti deve essere riscattata entro 93 giorni dalla configurazione del nuovo dispositivo. Una volta attivata, l’abbonamento ad Apple Arcade inizierà e potrai goderti l’accesso illimitato alla vasta gamma di giochi disponibili sul servizio.