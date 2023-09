Come Revolut Business ti aiuta a risparmiare sui costi di cambio quando paghi all'estero

Se sei un imprenditore, un libero professionista o una piccola azienda con operazioni internazionali, sai quanto i costi di cambio valuta e le commissioni bancarie possano pesare sul tuo bilancio. È qui che entra in gioco Revolut Business, una soluzione finanziaria innovativa che ti offre un modo intelligente per gestire le tue transazioni finanziarie all’estero. Ecco come Revolut Business ti consente di risparmiare sui costi di cambio quando effettui pagamenti all’estero, offrendoti al contempo una serie di strumenti per semplificare la gestione delle tue finanze aziendali in modo trasparente e conveniente.

Risparmia sui costi di cambio valuta con Revolut Business

Una delle principali sfide per chi fa affari all’estero è il cambio valuta. Le banche tradizionali spesso applicano commissioni elevate e tassi di cambio poco vantaggiosi, lasciandoti con meno denaro nel tuo conto aziendale di quanto ti aspettassi. Con Revolut Business, puoi dire addio a queste commissioni e ai tassi di cambio sfavorevoli. La piattaforma offre infatti la possibilità di cambiare denaro in oltre 25 valute a tassi competitivi, garantendoti il tasso di cambio reale.

Con Revolut Business, puoi anche inviare denaro in tutto il mondo in modo rapido ed efficiente. La fintech promette che non ci saranno commissioni nascoste, e tutti i costi saranno chiaramente visibili prima dell’invio. Il 63% dei bonifici internazionali effettuati con Revolut Business arriva entro un’ora, garantendoti rapidità e affidabilità nelle transazioni internazionali. Inoltre, l’applicazione include un tracker per seguire il percorso del tuo denaro, mettendoti sempre al corrente dello stato delle tue transazioni.

Revolut Business emette carte di debito aziendali, fisiche o virtuali, che ti permettono di gestire in modo sicuro le spese aziendali. Puoi impostare limiti di spesa, tracciare ogni transazione, bloccare e sbloccare le carte a tuo piacimento, e cosa più importante, pagare in tutto il mondo con la valuta locale in oltre 150 valute al tasso di cambio reale. Questo ti consente di evitare costosi addebiti di cambio valuta quando viaggi o effettui acquisti all’estero.

Quattro i piani Revolut Business disponibili:

Free , senza canone per iniziare con le funzionalità di base

, senza canone per iniziare con le funzionalità di base Grow a 25 euro al mese

a 25 euro al mese Scale a 100 euro al mese

a 100 euro al mese Enterprise, realizzato su misura per grandi aziende

Nel mondo delle finanze aziendali, la sicurezza è fondamentale. Revolut Business si impegna a mantenere il tuo denaro e i tuoi pagamenti al sicuro con tecnologia di alta qualità e un sistema antifrode eccezionale. In sintesi, Revolut Business è una soluzione finanziaria completa che può fare la differenza per la tua attività quando si tratta di operazioni internazionali. Non importa se sei un professionista in viaggio o una grande azienda, Revolut Business ha un piano adatto alle tue esigenze: apri il tuo conto online, è facile e velocissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.