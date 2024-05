Pixpay, la carta perfetta per il viaggio d'istruzione dei tuoi figli

In occasione di una gita o di un soggiorno estivo fuori casa, ai tuoi figli servirà per forza di cose del denaro. La scelta è tra i classici contanti o, ancora meglio, una carta prepagata smart. Se opti per la seconda soluzione, dovresti prendere in considerazione Pixpay, considerata da addetti ai lavori e non la migliore carta prepagata per minorenni.

Con ottime recensioni da parte di Repubblica, Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, la carta Pixpay si è fatta largo tra le famiglie italiane in maniera importante nel corso dell’ultimo periodo. Merito non soltanto della semplicità d’uso, ma anche e soprattutto per le funzionalità incluse, che permettono di responsabilizzare il minore nella gestione del proprio budget.

I vantaggi della carta prepagata Pixpay

Pixpay è una carta prepagata per minorenni appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Sicura e affidabile, può essere utilizzata a partire dai 10 anni.

Tra le altre cose, include sia un’app per i ragazzi, con l’obiettivo di educarli dal punto di vista finanziario, sia un’applicazione per i genitori, attraverso cui riescono ad avere la situazione finanziaria dei propri figli sempre sotto controllo. Funzionalità come la pianificazione delle spese e il risparmio, fanno sì che i più giovani imparino a gestire il denaro in modo migliore. A questo proposito, una ricerca interna sottolinea che “il 96% dei ragazzi gestiscono meglio il denaro da quando usano Pixpay”.

Da un punto di vista pratico, i genitori possono programmare l’invio della paghetta direttamente tramite l’applicazione, ricevendo inoltre le notifiche di eventuali spese in tempo reale. A questo si aggiunge la possibilità di attivare o disattivare i prelievi, i pagamenti all’estero o online, oppure quelli contactless.

Puoi ordinare la carta prepagata per minorenni su questa pagina di Pixpay.