Conto Fineco a canone zero: ora non ha rivali, è il conto su cui puntare

Fineco Bank è, sempre di più, la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente a canone zero davvero conveniente: con Conto Fineco, infatti, è possibile beneficiare del canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente oltre che di prelievi e bonifici gratis. Per accedere alla promozione è sufficiente aprire il conto corrente tramite il sito ufficiale di Fineco, seguendo una procedura online semplice e veloce.

Conto Fineco è il conto corrente da aprire oggi

Con Conto Fineco è possibile accedere a un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno invece di 3,95 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile per gli Over 30 che accreditano lo stipendio o la pensione oppure che rispettano una delle altre condizioni fissate dalla banca

carta di debito, con canone di 9,95 euro all'anno, con prelievi gratuiti a partire da 100 euro

possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 19,95 euro all'anno

bonifici gratis

accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco per sfruttare nuove opportunità per incrementare il valore dei propri risparmi

possibilità di richiedere il conto deposito Cash Park con interessi al 3% con possibilità di svincolo del capitale depositato

Fineco è, quindi, la soluzione giusta per poter risparmiare, senza rinunciare a un conto corrente davvero completo. La qualità del servizio offerto dalla banca è certificata dalle recensioni ottenute da Fineco su Trustpilot: per la banca c’è un punteggio di ben 5 stelle su 5.

Per aprire il Conto Fineco è sufficiente premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere il sito della banca e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online. Completati tutti i passaggi, sarà possibile in tempi rapidi iniziare a utilizzare tutti gli strumenti collegati al conto corrente.