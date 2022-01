Come ricaricare Hype: tutti i metodi disponibili

Chiunque si interessi di fintech o stia pensando di aprire un conto online si sarà imbattuto in Hype. Si tratta infatti di un'azienda completamente italiana e che da subito si è distinta per le sue idee innovative e proiettate verso il futuro. Il conto (anche gratuito) offre ovviamente una carta prepagata ricaricabile e ben quattro metodi di ricarica differenti, perfetti per qualunque tipologia di utente. Cerchiamo quindi di capire come sfruttarli al meglio. Inoltre, ricordiamo che richiedendo un account oggi si riceveranno 12 mesi di abbonamento Amazon Prime in maniera gratuita con il codice promozionale AMAZONPRIME.

Tutti i metodi funzionanti per ricaricare le carte di Hype

La ricarica in contati è forse stata un po' abbandonata da tutti i conti online, tuttavia, Hype è venuta incontro alle richieste degli utenti, offrendo una soluzione abbastanza semplice e aperta a chiunque. Sarà infatti possibile eseguire l'operazione presso tutti gli esercizi convenzionati Banca 5, pagando però una commissione di 3,50€. In questo caso la ricarica non sarà immediata ma impiegherà circa 2 giorni lavorativi. In alternativa, si potrà completare l'operazione presso gli ATM del circuito QuiMultiBanca, oppure anche tramite i supermercati convenzionati, come ad esempio i negozi PAM.

Molto utilizzata è invece la ricarica con altra carta. Dalle impostazioni dell'applicazione di Hype, si potranno infatti registrare una o più carte di pagamento, dalle quali prelevare del denaro in ogni momento. Ovviamente tali carte dovranno risultare disponibile per i pagamenti online. In più, queste non dovranno essere necessariamente intestate allo stesso utente. Tuttavia, sarà necessaria l'approvazione del titolare.

Ovviamente non mancherà anche la ricarica tramite scambio di denaro tra Hypers, operazione completamente gratuita e immediata. L'unico limite sta nel fatto che sia chi riceve che chi invia il denaro dovrà possedere un conto Hype.

Infine, come ogni carta prepagata, di debito o di credito, anche Hype dispone di un codice IBAN unico e personale, perfetto per richiedere e ricevere denaro tramite bonifico ordinario. Inoltre, Hype ha recentemente aperto le porte ai bonifici rapidi, così da poter ricevere la somma immediatamente. Ricordiamo ancora una volta che aprendo oggi un conto gratuito si riceveranno 12 mesi di abbonamento Amazon Prime in maniera gratuita con il codice promozionale AMAZONPRIME.