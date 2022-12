Come rimuovere il tuo numero da Facebook e proteggere i tuoi dati

Facebook è una delle aziende che hanno accumulato il maggior numero di dati: il colosso dei social network è riuscito infatti a raccogliere quasi 300 milioni di petabyte di informazioni. È molto probabile, anzi praticamente certo, che tra quei dati ci siano anche i tuoi, magari inseriti in passato e poi dimenticati tra i tanti che vengono forniti in fase di iscrizione.

Dopotutto, Facebook fa parte di Meta, lo stesso gruppo che ingloba altre piattaforme popolari come Instagram, WhatsApp, Oculus e Messenger, integrato nel social network.

E tra le tecniche di onboarding per ciascuna piattaforma viene incoraggiata l’autorizzazione di accesso ai contatti: questo significa che se qualcuno ha il tuo numero o indirizzo email, e ha condiviso i propri contatti con Facebook o le sue proprietà, allora tra quei dati è probabile ci siano anche le tue informazioni di contatto.

Come rimuovere il tuo numero di telefono da Facebook con questo strumento

Evidentemente allo scopo di evitare polemiche e per una vera e propria consapevolezza, è Facebook stessa a fornire uno strumento che ti permette di scoprire quali delle tue informazioni sono conservate nei suoi server.

Questo strumento, come spesso succede in questi casi, è nascosto tra le opzioni disponibili nel Centro Assistenza, ma adesso ti spieghiamo come utilizzarlo:

Collegati su facebook.com/contacts/removal Seleziona il tipo di informazioni che desideri ricercare e rimuovere: un numero di cellulare, un telefono fisso o un indirizzo email Inserisci le informazioni che vuoi ricercare nel database Completa la verifica in due passaggi Conferma la rimozione del contatto

A questo punto, Facebook si muoverà per la rimozione dei dati che hai richiesto, anche se non è chiaro in che tempi viene completata l’operazione.

Facebook continua a raccogliere i tuoi dati, ecco perché dovresti usare una VPN

Intendiamoci: è un piccolo passo nella giusta direzione, ma si tratta di una goccia in un mare di cose che si potrebbero fare per migliorare la privacy degli utenti. Sì, con questo strumento Facebook lavorerà per inserire in blacklist il tuo numero di telefono, ma la piattaforma è nota anche per la raccolta dei dati fuori dal social network tramite:

Pixel di tracciamento su siti web e app esterne

Fingerprinting

Informazioni provenienti da siti e app di terze parti che rimandano a Facebook

Il monitoraggio può proseguire tramite cookie, pixel di tracciamento incorporato nelle pagine web e altro ancora. Per navigare in maniera totalmente privata e sicura la cosa migliore è allora affidarsi ad una VPN. Una delle migliori sul mercato, NordVPN, è in offerta per Natale con il 68% di sconto e 3 mesi gratis.

