Come risolvere facilmente l'ERRORE 1020 di ChatGPT

ChatGPT è un servizio offerto da OpenAI che permette di interagire con i sistemi di Intelligenza Artificiale. La modalità è molto intuitiva e semplice da applicare, questo perché si tratta di un chatbot. Il vantaggio è che si può costruire una conversazione attraverso la quale ricevere informazioni difficili da reperire “manualmente” online. Sono tantissimi gli utenti che utilizzano questo servizio. Ma perché è indispensabile abbinare anche NordVPN?

In un articolo precedente ti avevamo spiegato quanto è necessario proteggere la propria privacy mentre si utilizza questo strumento tramite una VPN. Incanalando le proprie informazioni nel tunnel crittografato dei suoi server mantieni l’anonimato e non riveli la tua posizione e il tuo indirizzo IP reali. C’è però un’altra situazione che rende fondamentale e utile NordVPN. Scoprilo leggendo questo articolo e prova il metodo proposto.

ChatGPT: risolvi l’errore 1020 con NordVPN

NordVPN oggi è in offerta a un prezzo interessante. Approfittane subito perché ti aiuterà a risolvere un problema particolarmente diffuso con ChatGPT. In pratica, se anche tu usi questo servizio ti sarai reso conto che visitare le pagine troppe volte al giorno genera un errore dal codice 1020. Si tratta principalmente di un Bug WAF di Cloudflare e solitamente è un limite impostato dal proprietario del sito internet.

In questo caso o nel caso in cui hai raggiunto il limite massimo di richieste in 1 ora, NordVPN dovrebbe garantirti comunque l’accesso. Infatti, come dicevamo prima, grazie ai server VPN ottieni un indirizzo IP differente, facendoti passare per un nuovo utente sul servizio di Intelligenza Artificiale offerto da ChatGPT. Prova anche tu questa soluzione.

Grazie a NordVPN e alla sua politica “soddisfatti o rimborsati” hai 30 giorni di tempo per testare la sua efficacia. Qualora dovessi riscontrare delle difficoltà hai anche un team di esperti pronti ad aiutarti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In conclusione, con NordVPN anche ChatGPT diventa molto più sicuro, efficiente e senza limiti di sorta.

