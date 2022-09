Come risparmiare gestendo in autonomia la dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi è un’operazione notoriamente collegata alla figura del commercialista.

Assumere uno specialista di questo settore però ha un costo da non sottovalutare. D’altro canto, sapersi destreggiare tra ricevute e burocrazia varia non è semplice: di fatto, seppur a malincuore è spesso necessario affidarsi comunque a una figura di questo tipo.

Nonostante ciò, esistono soluzioni tecnologiche che permettono di gestire la dichiarazione dei redditi, risparmiando denaro. Finom, per esempio, è un conto digitale con carta che offre grandi opportunità per i professionisti.

Tale soluzione infatti, include una formula di fatturazione automatica integrata grazie all’API Finom applicabile a qualsiasi e-store, CRM o ERP. Di fatto, attraverso tale tecnologia è possibile caricare tutti i documenti e le transazioni, ottenendo un sistema semi-automatizzato di gestione.

Un vantaggio non da poco che, come vedremo, non è l’unico legato a Finom.

Dichiarazione dei redditi senza commercialista? Con Finom è possibile

Finom è uno strumento che va ben oltre il classico conto online: si tratta di una soluzione completa e definitiva per quanto riguarda la fatturazione elettronica.

Questa, diventata obbligatoria dal primo luglio per chi fattura più di 25.000 euro all’anno, può essere facilmente gestita da chi usufruisce di questo servizio.

In tal senso è possibile creare link di pagamento da condividere con i clienti, integrare PayPal e gestire promemoria automatici per le fatture insolute. Di fatto un sistema ideale per chi lavora online e non solo.

Non solo: attraverso un apposito strumento, è possibile importare nell’app qualunque tipo di documento, scontrino e ricevuta. Ciò permette di avere sempre con sé tutta la documentazione riguardante la fiscalità.

Risultano poi immancabili i tool riguardanti la reportistica, con la possibilità di monitorare e categorizzare le proprie spese.

La carta di debito VISA gratuita poi, rappresenta una comodità non da poco. Si parla di uno strumento di pagamento con limite di prelievo da Bancomat pari a 10.000 euro e che è facilmente integrabile con il sistema Google Pay.

