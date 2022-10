Come risparmiare in bolletta con le nuove regole per il riscaldamento

Il freddo per fortuna è ancora lontano. Anzi, in Italia attualmente le temperature sono sopra la media un po’ ovunque. Una buona notizia per chi vuole risparmiare in bolletta, con le nuove regole per il riscaldamento messe per adesso in stand-by.

Non lasciamoci ingannare da questa estate ottobrina perché è capitato in passato che, dall’oggi al domani, le temperature calano bruscamente, prendendo alla sprovvista molti italiani.

Nel momento in cui arriveranno i primi freddi, quando si potrà accendere il riscaldamento? Non tutti sanno che l’Italia è stata divisa in 6 zone climatiche, ognuna delle quali ha definito la data di accensione dei termosifoni e le ore del giorno in cui possono rimanere attivi.

Chi è interessato a sapere le regole in merito in vigore nel proprio Comune, può usare questo interessante strumento.

Come risparmiare in bolletta?

Consapevoli delle nuove regole sul riscaldamento che, tra le altre cose, indicano che dentro le abitazioni la temperatura massima deve essere di 19 gradi anziché 20 a causa dell’aumento del costo del gas, vediamo quale altri accorgimenti si possono prendere per risparmiare in bolletta.

ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) suggerisce che una famiglia media dovrebbe tenere il riscaldamento 1 ora in meno al giorno, di far durare la doccia soltanto cinque minuti e con una temperatura dell’acqua inferiore di 3 gradi rispetto a quella solita.

Inoltre, lavatrice e lavastoviglie da usare 1 volta ogni due giorni anziché 1 al giorno. Ma c’è un altro modo per rendere la bolletta del gas più leggera: Switcho.

Switcho per un ulteriore risparmio sulla bolletta

Switcho è una piattaforma gratuita e digitale che permette agli utenti di risparmiare non soltanto sul gas, ma anche sulla luce, sulle tariffe di Internet e su quelle mobile.

Il servizio non lavora in modo standardizzato, ma va alla ricerca delle migliori offerte sul mercato basandosi della situazione soggettiva di un nucleo familiare o del singolo individuo, trovando una soluzione personalizzata per risparmiare sui costi.

Entrando in questa pagina, basta rispondere correttamente a tutte le domande che vengono posto e, infine, caricare la bolletta del gas per ottenere un’analisi gratuita. Nel caso in cui l’utente intende cambiare offerta, Switcho si occuperà di gestire l’aspetto burocratico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.