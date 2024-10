Come risparmiare su AppleTV+: ecco come ottenere fino a 3 mesi gratis

Apple TV+ è il servizio di streaming di Apple e mette a disposizione un catalogo (in costante aggiornamento) con film e serie TV. Per accedere a tutto il catalogo è necessario attivare un abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese (oppure un abbonamento ad Apple One).

C’è, però, la possibilità di risparmiare e accedere senza pagare ad Apple TV+. Per tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta, ad esempio, c’è una settimana di prova gratuita, sempre senza alcun vincolo di rinnovo.

Per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni (o lo acquisterà in futuro), c’è la possibilità, dopo aver completato la configurazione del nuovo device, di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+.

Per tutti i dettagli sulla promo basta accedere al sito di Apple TV+ tramite il link qui di sotto. Una volta effettuato il login con il proprio Apple ID, il sistema informerà l’utente in merito alla possibilità di attivare il periodo di prova gratuita.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+, senza alcun vincolo di rinnovo, è sufficiente acquistare un nuovo dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve poter essere aggiornato all’ultima versione disponibile del sistema operativo. La promo si sbloccherà in automatico, dopo aver completato la configurazione del dispositivo e aver aggiornato il sistema operativo. Basta visitare il sito di Apple TV+, dopo aver effettuato il login con il proprio ID Apple, oppure accedere all’app Apple TV per riscattare la promozione.

Chi non può accedere a quest’offerta potrà, in ogni caso, beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni riservata a tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio per la prima volta. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.