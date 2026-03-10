Come risparmiare su luce e gas? Bloccando il prezzo per un anno

Le tensioni internazionali stanno creando forti incertezze, che si ripercuotono nel mercato energetico con nuovi rincari nei prezzi di luce e gas. Sei ancora in tempo per proteggerti dalle bollette salate con Octopus Energy, il fornitore che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima per un intero anno. La promozione è valida solo fino all’11 marzo: approfittane.

Come proteggersi dai rincari? Ci pensa Octopus Energy

Con questa tariffa, il costo della materia prima resta invariato per dodici mesi, per bollette più prevedibili. Al termine, puoi scegliere liberamente se continuare con una nuova tariffa fissa oppure passare a una soluzione flessibile.

Nel dettaglio, il prezzo della materia prima per la luce è pari a 0,1529 euro per kWh, con una quota di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è fissato a 0,59 euro per Smc con una quota mensile di commercializzazione di 7 euro.

Come per tutte le forniture energetiche, alcune voci restano indipendenti dal fornitore, come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e IVA stabiliti dalle autorità di regolazione. Nonostante ciò, bloccare il prezzo della materia prima consente comunque di ridurre l’impatto delle fluttuazioni del mercato.

L’offerta Octopus Energy è semplicissima da attivare: puoi farlo direttamente online in pochi minuti, senza burocrazia complessa. Inoltre, l’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili. Quando l’incertezza è alta, soluzioni come Octopus Energy si rivelano la strategia più efficace per stare alla larga dai rincari: blocca il prezzo di luce e gas per un anno, hai tempo fino all’11 marzo.