Come scambiare denaro gratuitamente tra utenti Hype

Hype è probabilmente uno dei servizi di fintech italiani più popolari degli ultimi anni. Grazie ad una strategia decisamente proiettata verso il futuro, è riuscita sin da subito ad ottenere grossi risultati, soprattutto nella fascia demografica più giovani. Tali risultati hanno portato ad importanti aggiornamenti e collaborazioni. Ad oggi infatti, aprendo un conto Hype con carta prepagata, si otterranno ben 12 mesi di Amazon Prime in maniera completamente gratuita. Per far in modo che ciò accada, bisognerà inserire il codice AMAZONPRIME in fase di registrazione. Oggi però, vogliamo analizzare una delle funzioni migliori del suddetto servizio, ovvero la possibilità di scambiare denaro gratuitamente tra utenti Hype.

Inviare e ricevere denaro gratuitamente e velocemente con Hype

Come sicuramente avrete capito, per poter utilizzare la funzione di scambio denaro, sarà necessario che entrambe le parti dispongano dell'applicazione (e quindi anche di un conto) di Hype. Ovviamente, nel caso in cui così non fosse, sarà sempre e comunque possibile optare per i bonifici, anch'essi gratuiti. Qualora voleste invece entrare nel mondo di Hype, consigliamo di utilizzare il codice AMAZONPRIME in fase di registrazione per ottenere un anno di Amazon Prime gratis.

Fatte le dovute premesse, vediamo subito come procedere. Partiamo subito col dire che l'utente che riceverà la somma di denaro non dovrà fare assolutamente nulla, poiché riceverà una notifica nel momento in cui l'operazione sarà completa.

Chi invia il denaro invece, dovrà aprire l'applicazione di Hype, accedere con il proprio account e subito passare al tab “Pagamenti”, in basso al centro della schermata. Qui bisognerà cliccare su “Invia denaro” e selezionare il nome dell'utente (o degli utenti, perché è possibile inviare la stessa richiesta a più persone contemporaneamente) al cui inviare l'importo (si potranno anche filtrare solo gli “Hypers” oppure ricercare per nome). Ora basterà soltanto inserire l'importo, aggiungere un messaggio e procedere con l'invio del denaro.

Per richiedere invece una particolare somma di denaro, non servirà altro che scegliere “Richiedi denaro” nel tab dei pagamenti, inserire l'importo da inviare, aggiungere un messaggio e decidere se dividere l'importo tra tutti gli utenti selezionati e se includere o meno anche chi invia la richiesta. La suddivisione verrà automaticamente calcolata da Hype. I contatti selezionati dovranno quindi accettare o rifiutare la richiesta che arriverà tramite notifica.