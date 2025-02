Come scaricare video da YouTube su PC, Mac e Android in modo sicuro

Scaricare video da YouTube può tornare utile in molte situazioni: per guardare contenuti offline, evitare il buffering quando la connessione è instabile o salvare spezzoni per la creazione di nuovi contenuti. In questa guida scopriremo come scaricare video da YouTube su PC, Mac e dispositivi Android.

In questa guida tratteremo solo i metodi più sicuri ed efficaci per scaricare i video da YouTube, escludendo i servizi web che promettono download gratuiti per poi introdurre piani a pagamento, offrono una scarsa qualità video e sono spesso pieni di pop-up pericolosi.

Detto questo, prima di procedere è importante fare una precisazione: scaricare video da YouTube senza autorizzazione del titolare dei diritti è illegale.

Questa guida è stata redatta a scopo puramente informativo. L’uso di software di download per scaricare video da YouTube deve avvenire nel rispetto delle normative sul diritto d’autore. L’autore non incoraggia né promuove l’uso di strumenti per scaricare video protetti da copyright senza permesso. Ogni utilizzo improprio è a rischio e responsabilità dell’utente.

Scaricare video con YouTube Premium: il metodo ufficiale

Sottoscrivendo un abbonamento a YouTube Premium potrai scaricare tutti i video presenti sulla piattaforma. Il piano standard ha un costo mensile di 11,99€ e vale per un singolo account. In alternativa puoi scegliere l’opzione famiglia che costa 17,99€ e consente di aggiungere fino a 5 membri, a patto che si trovino nella stessa residenza. Ciascuno di essi potrà creare un account personale con le proprie preferenze.

Se sei uno studente universitario puoi usufruire di un piano scontato a 6,99€ mensili. Infine, è possibile richiedere la prova gratuita della durata di un mese. Una volta sottoscritto l’abbonamento, potrai iniziare a scaricare i video direttamente nell’app YouTube mobile e riprodurli offline.

Tuttavia c’è una limitazione che potrebbe pesare soprattutto per chi vuole usare i video per creare nuovi contenuti: i file scaricati si possono vedere solo all’interno dell’app YouTube (senza pubblicità), ma non possono essere modificati né scaricati sulla memoria del dispositivo.

Il processo di download è semplicissimo:

Apri l’app YouTube sul tuo smartphone o tablet.

Cerca il video che desideri scaricare.

Seleziona l’icona “Scarica” che trovi accanto al tasto per la condivisione.

Scegli il formato del video e clicca su “ Conferma “.

Una volta completato il download, troverai il video nella sezione Libreria > Download dell’app.

Questo è il metodo consigliato, il più sicuro, semplice e legale. Potrai scaricare video scegliendo tra i formati resi disponibili dall’autore e guardarli offline direttamente nell’app di YouTube. Se però hai intenzione di usare una parte del video per creare un edit o vuoi modificare il contenuto, dovrai optare per un’altra soluzione.

Scaricare video da YouTube con 4K Video Downloader + (Windows, macOS e Android)

4K Video Downloader + è un software disponibile in versione gratuita che consente di scaricare video da YouTube in alta qualità (fino a 8K) con supporto per playlist e sottotitoli. Il funzionamento e l’interfaccia sono molto simili su PC, Mac e dispositivi Android.

Per comodità mostreremo l’interfaccia del software su Windows 11:

Scarica e installa 4K Video Downloader + dal sito ufficiale a questo indirizzo . Se preferisci, è disponibile anche una versione per dispositivi Android che non si trova sul Play Store .

Una volta completato il download, accetta i termini della licenza .

Cliccando sull’icona di YouTube nella schermata principale, potrai accedere al tuo account e selezionare i video da scaricare.

Se non desideri effettuare l’accesso , copia l’URL del video (clicca con il tasto destro sul video e scegli Copia URL ) e incollalo nella barra di ricerca



Prima di avviare il download, imposta la qualità del file e il formato che preferisci (MP4, MKV, ecc.).

e il Infine seleziona la cartella per il download.



Ora clicca su “ Scarica ” e attendi il completamento.

La versione gratuita del software consente di scaricare un massimo di 10 video al giorno, per rimuovere i limiti è necessario creare un account premium e sottoscrivere un abbonamento. Oltre che da YouTube, con la versione gratuita di 4K Video Downloader + puoi scaricare video dalle piattaforme social più popolari come TikTok, Instagram, Facebook e molte altre.

Scaricare video da YouTube senza permessi: cosa si rischia?

Scaricare video da YouTube è legale? Vediamo cosa dicono i termini di servizio della piattaforma:

“Puoi accedere ai contenuti solo per informazioni e uso personale, come previsto dalla funzionalità fornita dal servizio e nei limiti consentiti dai Termini di Servizio. Non è consentito scaricare alcun contenuto, a meno che YouTube non mostri un pulsante di download o un link simile per quel contenuto.”

In sostanza, la risposta è no. Gli unici video che si possono scaricare senza un account YouTube Premium sono quelli pubblicati con licenza Creative Commons. Come indicato nei termini di servizio, scaricare illegalmente video da YouTube può portare alla sospensione o alla cancellazione dell’account.

Perché è eticamente sbagliato scaricare illegalmente un video da YouTube

Poniamo il caso che, nonostante quanto detto finora, tu voglia scaricare comunque un video da YouTube. Hai mai pensato a cosa comporta?

Lo YouTuber è un lavoro a tutti gli effetti. I creatori di contenuti dipendono dalle entrate pubblicitarie e dai guadagni derivanti dagli abbonamenti YouTube Premium. Ogni volta che scarichi un video illegalmente, stai sottraendo una parte dei loro guadagni. Inoltre, utilizzare contenuti senza autorizzazione dell’autore significa appropriarsi del lavoro altrui.

Senza guadagni non ci sarebbero YouTuber che investono il loro tempo e le loro energie nella creazione di contenuti. Se anche tu come milioni di utenti in tutto il mondo usi quotidianamente YouTube per cercare informazioni, video divertenti o per passare il tempo con gli amici, fai la scelta giusta e rispetta il diritto d’autore.