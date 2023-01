Come scegliere la giusta VPN: ecco i 3 parametri fondamentali nel 2023

Per scegliere la migliore VPN da attivare ad inizio 2023 è importante tenere in considerazione diversi parametri che devono essere necessariamente presenti per garantire la massima sicurezza della connessione, con un focus sulla privacy, e una velocità elevata per l’accesso al web.

Puntare su di una VPN gratuita significa accettare limitazioni, vincoli e compromessi su sicurezza e prestazioni. Allo stesso tempo, però, scegliere la VPN senza verificare le offerte disponibili si traduce nel rischio di dover fare i conti con una spesa decisamente elevata, ben superiore rispetto a quanto si andrebbe a pagare puntando sull’offerta giusta.

Con iTop VPN, ad esempio, è possibile attivare una VPN affidabile, sicura e veloce che, grazie all’offerta in corso, comporta una spesa di poco più di 2 euro al mese, con uno sconto dell’80%. La promozione riguarda il piano annuale che dà accesso ad un anno aggiuntivo senza alcun costo extra.

I parametri da verificare per scegliere la miglior VPN del 2023

Sicurezza, privacy e velocità di connessione. Questi sono gli elementi centrali che devono caratterizzare un servizio di VPN. Da valutare, inoltre, è anche la possibilità di utilizzo su qualsiasi sistema operativo oltre alla possibilità di poter utilizzare più dispositivi in contemporanea.

Solo i servizi VPN che garantiscono questi elementi possono essere selezionati in fase di scelta della miglior VPN. Per garantire una velocità di connessione elevata, è necessario che la VPN metta a disposizione un numero elevato di server, dislocati in vari Paesi al mondo. Per la sicurezza e la privacy bisognerà, invece, che la connessione sia protetta dalla crittografia e che il servizio adotti una politica no log che azzeri il tracciamento dell’attività dell’utente.

iTopVPN rientra a pieno in tutti i parametri che identificano la miglior VPN del 2023. Grazie all’offerta in corso, inoltre, la VPN costa davvero pochissimo. Bastano poco più di 2 euro al mese per accedere al servizio, proposto in sconto dell’80%. L’offerta prevede l’attivazione di un abbonamento annuale con un anno aggiuntivo extra. Per tutti i dettagli sulla promozione a tempo limitato è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.