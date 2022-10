Come scegliere l'antivirus giusto: un test svela il migliore

Individuare il miglior antivirus per proteggersi dalle minacce del web è fondamentale. Le opzioni disponibili sul mercato non mancano di certo e, talvolta, per l’utente orientarsi nel settore non è semplicissimo.

Un’indicazione in merito all’efficacia degli antivirus contro le minacce online arriva dal Business Security Test di AV-Comparatives che ha aggiornato la sua analisi periodica con i dati relativi ai mesi di ottobre e settembre.

Il test ha coinvolto 15 diversi antivirus che hanno registrato un Protection Rate” superiore al 90%. Soltanto un’antivirus, però, è riuscito a raggiungere il 100% di “Protection Rate” con zero falsi allarmi rilevati dal sistema.

A conquistare la vetta della classifica dell’analisi di AV-Comparatives è G Data, un riferimento assoluto del settore degli antivirus in ambito business che, però, mette a disposizione degli antivirus ad altissima efficienza anche per gli utenti consumer, con soluzioni dedicate ai PC Windows ed ai Mac.

Sono sufficienti 29,95 euro per proteggere il proprio dispositivo con G Data per un anno. Per chi ha più dispositivi da proteggere, inoltre, ci sono vari bundle, con la possibilità di risparmiare fino al 67% sulla spesa totale.

Per proteggere il proprio dispositivo Android, invece, sono sufficienti 9,95 euro all’anno, una spesa minima con una resa elevatissima grazie all’efficacia di G Data. C’è anche la possibilità di aggiungere una VPN per proteggere la propria connessione.

I test di AV-Comparatives sul miglior antivirus: G Data trionfa

Come sottolineato in precedenza, solo G Data è riuscito ad ottenere nel test il 100% di Protection Rate con zero falsi allarmi. Sul podio si sono piazzati anche Avast e Kaspersky che, però, hanno fatto registrare un falso allarme. Bene anche WatchGuard ma al netto di 7 falsi allarmi.

G Data può, quindi, essere considerata la scelta giusta per chi sta cercando il miglior antivirus per proteggere il proprio PC o qualsiasi altro dispositivo. L’azienda rappresenta una vera e propria istituzione nel settore e mette a disposizione una gamma articolata di antivirus per tutte le piattaforme a partire da 9,95 euro.

