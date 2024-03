Come scegliere l'assicurazione auto online? È semplice e si risparmia

Per risparmiare sull’assicurazione auto è possibile attivare una polizza online, eliminando i costi extra legati agli intermediari e velocizzando, al massimo, la procedura di attivazione. Si tratta di un sistema semplicissimo e alla portata di tutti.

Per attivare la polizza auto online, inoltre, non è necessario affidarsi a compagnie poco noto e affidabili. Per gli automobilisti, infatti, c’è la possibilità di attivare in pochi minuti una polizza con Allianz, vero e proprio punto di riferimento del settore.

Per calcolare un preventivo gratuito con Allianz basta visitare il sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Polizza auto online: come risparmiare con Allianz

Scegliere l’assicurazione auto online è ora più facile, grazie ad Allianz. La compagnia, punto di riferimento del mercato assicurativo, consente di calcolare in pochi secondi un preventivo, andando poi a personalizzarlo con l’aggiunta di garanzie accessorie che consentano di arricchire le tutele incluse.

La procedura da seguire per il calcolo di un preventivo è semplicissima: basta inserire, nell’apposito campo, la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario del veicolo. È possibile (per chi non ha la targa) calcolare un preventivo senza targa per la polizza auto. Si tratta di un’operazione leggermente più lunga ma ugualmente semplice.

Ecco come appare il box sul sito Allianz dove inserire i dati:

Una volta completato il calcolo, sarà possibile valutare caratteristiche e costi della polizza proposta da Allianz. A questo punto, basterà completare il passaggio finale: attivare la polizza online. Si tratta di un semplice acquisto online, con il premio che potrà essere pagato con una qualsiasi carta di pagamento.

Tutta la documentazione sarà inviata da Allianz alla casella di posta elettronica del contraente della polizza (che va indicata prima di completare l’attivazione). La polizza sarà attiva dal giorno indicato dall’utente. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.